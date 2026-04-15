Il Valzer delle Panchine Italiane: Un Quadro Completo delle Decisioni e delle Incertezze

L'estate si prospetta calda per il calcio italiano, con ben venti squadre alle prese con il delicato rebus delle panchine. Tra conferme annunciate, trattative in corso e ipotesi futuristiche, il futuro di molti tecnici è ancora tutto da scrivere. Dalle grandi ambizioni dei club con progetti milionari alle incertezze legate alla permanenza in categoria, questo è il punto completo sul mercato degli allenatori.

L'estate calcistica italiana si annuncia come un vero e proprio valzer di panchine, un vortice di decisioni, trattative e incertezze che coinvolge ben venti squadre. C'è chi ha le idee chiarissime sul futuro, chi invece brancola nel buio più totale, e chi ancora attende le mosse di tecnici considerati 'complicati' da gestire. Quasi tutti sono in bilico, in un domino che rischia di spostare equilibri e strategie.

Alcuni club hanno già gettato le basi per il futuro, mentre altri formalizzeranno accordi a breve, puntando su progetti ambiziosi e visionari. Altri ancora vivono alla giornata, o si ritrovano in situazioni impreviste, come chi pensava a un rapporto idilliaco e invece si è ritrovato a navigare a vista. Sarà un'estate di rivoluzioni e, di conseguenza, una primavera di lunghi dibattiti e, potenzialmente, litigi. Mettetevi comodi, perché il panorama delle panchine è un vero spettacolo da seguire. Venti squadre, venti storie da raccontare. L'Atalanta sembra intenzionata a proseguire il suo percorso con Raffaele Palladino. L'intesa tra la Dea e il tecnico è solida, con un appuntamento imminente per definire i dettagli, senza fretta, dato il comune desiderio di andare avanti. Sebbene Palladino, attualmente sotto contratto fino al 2027, abbia estimatori, tra cui il Napoli, il presidente Percassi non intende lasciarsi sfuggire l'occasione di consolidare il progetto. Altrove, Giovanni Sartori e Vincenzo Italiano si incontreranno per valutare la fattibilità di un futuro insieme. L'ex allenatore della Fiorentina è un nome di spicco, e forse il più facile da integrare, in caso di una ripartenza del Napoli dopo l'era Conte. Il Bologna, dal canto suo, vorrebbe mantenere Stefano Pioli, ma la dirigenza sta valutando diverse piste per il futuro, tra cui Maurizio Sarri e Daniele De Rossi, come possibili eredità. La salvezza è la priorità per il giovane Fabio Pisacane, il cui lavoro è stato apprezzato dalla proprietà, inclusa quella americana in arrivo. La sua permanenza, tuttavia, dipenderà molto dalla categoria in cui militerà la squadra e da eventuali offerte, come quella della Lazio. Nel Como, c'è una vera e propria fila di estimatori per l'allenatore, ma il patto è chiaro: almeno un'altra stagione, sperando nella qualificazione a una competizione europea, ancora con Cesc Fabregas e il presidente Suwarso. La situazione della Cremonese è più complessa. Dopo l'esonero di Davide Nicola, Marco Giampaolo non ha ottenuto i risultati sperati. In caso di retrocessione in Serie B, la società potrebbe considerare un reset completo, a partire dalla panchina, nonostante il contratto di Giampaolo fino al 2027. Paolo Vanoli ha dato una scossa alla Fiorentina, ma la sua conferma non è scontata. Tra i nomi più stimati per la successione figurano Fabio Grosso del Sassuolo e Daniele De Rossi, ora al Genoa. Maurizio Sarri rimane una suggestione. Il Genoa vorrebbe continuare con Daniele De Rossi, ma le dinamiche del mercato sono complesse, con Roma e Fiorentina anch'esse interessate. Il futuro di De Rossi è cruciale per definire gli altri incastri. Con la Serie B sempre più vicina, l'Hellas Verona potrebbe affrontare cambiamenti radicali. La permanenza del ds Sean Sogliano è un fattore chiave, da cui deriveranno le decisioni sulla panchina, con Paolo Sammarco tra i possibili nomi. L'Inter sembra pronta a blindare Christian Chivu, nonostante le difficoltà in Champions League. Il tecnico rumeno è vicino al rinnovo fino al 2029, con un adeguamento contrattuale. La Juventus, dopo anni di instabilità, punta sulla continuità con Luciano Spalletti, il cui contratto è stato rinnovato e confermato, indipendentemente dalla qualificazione in Champions League. Lo scenario della Lazio è estremamente complicato, con voci che riguardano anche possibili cambi dirigenziali e un futuro incerto per Maurizio Sarri. Nomi come Okan Buruk (Galatasaray), Fabio Pisacane (Cagliari) e Kosta Runjaic (Udinese) sono emersi, ma con Claudio Lotito, ogni scenario è aperto. A Udine, il rinnovo automatico di Eusebio Di Francesco è legato alla salvezza, ma non è detto che basti. Sticchi Damiani e Corvino valuteranno il futuro, con la possibilità di una scommessa in panchina. Giovanni Malagò vorrebbe Massimiliano Allegri come commissario tecnico. Il Milan, in caso di addio, starebbe monitorando diverse piste, tra cui Napoli. Allegri, dal canto suo, cerca garanzie su autonomia e condivisione delle scelte. Simone Inzaghi è un'altra ipotesi, ma il Milan deve prima definire il proprio progetto e la dirigenza. Aurelio De Laurentiis è pronto a liberare Antonio Conte, a patto che decida in fretta per non ritardare la scelta del successore. Liberando Conte, il Napoli risparmierebbe un ingaggio cospicuo e la presenza di un tecnico di sicuro impatto, ma anche ingombrante. Massimiliano Allegri rimane un'ipotesi da considerare, mentre Vincenzo Italiano del Bologna è al momento la scelta più credibile. Il Monza, invece, sembra aver deciso di continuare con Carlos Cuesta. Il club di Kyle Krause affiderà le chiavi del progetto a Federico Cherubini, che ha confermato il ds Alessandro Pettinà e punterà sulla continuità anche in panchina, con un occhio di riguardo per il mercato in entrata e in uscita degli allenatori. Questa girandola di panchine dimostra quanto sia vitale la figura dell'allenatore nel definire le strategie di una squadra, e quanto sia delicato il momento della scelta, soprattutto in un calcio sempre più competitivo e orientato ai risultati immediati. La stagione che verrà promette scintille, non solo sul campo, ma anche nelle stanze dei bottoni delle società calcistiche italiane





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