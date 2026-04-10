Il Vaticano e gli Usa: una frattura profonda tra speranza di pace e interessi geopolitici

Papa Francesco esprime speranza per la tregua in Iran, ma le divergenze con gli Stati Uniti sull'approccio alla pace e ai diritti umani sono evidenti. Il Vaticano, fautore del dialogo e del multilateralismo, si scontra con la politica estera americana improntata sulla forza. Una panoramica delle relazioni complesse tra Santa Sede e Stati Uniti, con un focus sulle differenti visioni sulla pace, la diplomazia e i diritti umani. Il Santo Padre invoca la preghiera e l'impegno diplomatico, mentre le fratture ideologiche si allargano.

Il Pontefice ha accolto la tregua in Iran , poi violata, come un “segno di viva speranza”, pur mantenendo alta la guardia. Papa Francesco esorta alla preghiera per “accompagnare” il “delicato lavoro diplomatico” in corso, e rinnova l'invito alla Veglia per la pace, che si terrà sabato 11 aprile nella basilica di San Pietro. La Santa Sede ribadisce che, nonostante la tregua, la guerra non è finita, con interi villaggi cristiani ancora in pericolo.

Il Santo Padre ha rivolto un messaggio di speranza alle famiglie colpite, dopo che un convoglio umanitario contenente 40 tonnellate di beni di prima necessità è stato bloccato da spari in una zona di conflitto, ennesima violazione del diritto internazionale umanitario. Il tono del Pontefice appare pacato, differentemente rispetto alle forti dichiarazioni di martedì. Il suo invito a non sottostimare le minacce verso l'Iran, provenienti dall'amministrazione Trump, è stato parzialmente ascoltato, come anche le pressioni di altri leader mondiali. Trump, commentando la tregua, ha dichiarato che l'Iran può iniziare il processo di ricostruzione, quasi a voler voltare pagina, ma la situazione va ben oltre la semplice dialettica guerra-tregua.\Il rapporto tra il Vaticano e gli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump è caratterizzato da una profonda divergenza, quasi un'opposizione ideologica. La Santa Sede, come ha chiarito in varie occasioni, ritiene che la pace non possa essere garantita dalle armi, sostenendo la necessità di svuotare gli arsenali. Trump, invece, crede nella “pace attraverso la forza” e vede gli Stati Uniti come l'unica potenza in grado di garantire la stabilità mondiale. L'amministrazione Trump ha mostrato ripetutamente insofferenza verso gli appelli del Papa a “ascoltare il grido dei poveri” e il “grido della terra”, denunciando un'economia che definisce “omicida”. Emblematiche le parole di Francesco, pronunciate in riferimento al muro tra Stati Uniti e Messico, definendo “non cristiano” chi costruisce muri invece di ponti. Questa frattura si manifesta anche in altri contesti, come nel caso delle nomine episcopali in Cina, dove l'amministrazione Trump cercò di impedire il rinnovo dell'accordo parziale tra Cina e Santa Sede, accusando la Cina di violare la libertà religiosa. Nonostante ciò, l'accordo è stato siglato e rinnovato, a testimonianza della volontà del Vaticano di mantenere aperto il dialogo con diversi paesi, tra cui Cuba, e di promuovere la pace, come dimostrato nel processo di pace in Colombia e nel Documento sulla fratellanza umana ad Abu Dhabi. La linea del Vaticano è quella del multilateralismo, volto alla ricerca di un dialogo autentico e alla difesa della dignità umana, in contrapposizione all'approccio unilaterale degli Stati Uniti.\La frattura tra Washington e la Santa Sede si evidenzia anche nel confronto diretto, con i vescovi statunitensi che si sono espressi contro le politiche dell'amministrazione Trump, come le deportazioni promosse dall'Ice e la guerra in Iran. Gli arcivescovi hanno sollecitato una politica estera che ponga l'accento sulla dignità umana e non solo sugli interessi nazionali. Questa divergenza rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato, ai tempi della Guerra Fredda, quando il Vaticano collaborava strettamente con gli Stati Uniti, condividendo informazioni e operando in un'ottica anticomunista. L'ex direttore della Cia, Robert Gates, ha confermato questa collaborazione, sottolineando lo scambio di informazioni riguardanti gli eventi nell'Europa dell'Est e lo sviluppo degli armamenti sovietici. Il Pontefice sottolinea l'importanza della preghiera e della diplomazia in un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione, dove la ricerca della pace e della giustizia sociale rimane una priorità. Il quotidiano offre una serie di vantaggi per i suoi abbonati, che vanno dall'accesso completo agli articoli e all'archivio, a sconti esclusivi e all'opportunità di partecipare a eventi speciali





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