Il verde urbano come rigenerazione: progetti che cambiano le città

Durante la Milano Green Week, esperti e fondazioni hanno discusso il ruolo del verde urbano nel rigenerare spazi e comunità, tra cortili scolastici, giardini condivisi e iniziative come Forestami e Scuola Forestami.

Un cortile scolastico ripensato, un giardino condiviso, uno spazio pubblico restituito alla comunità : interventi come questi non regalano solo bellezza e benessere ma possono cambiare la vita delle persone.

Lo hanno ribadito i partecipanti alla Milano Green Week, durante un momento di confronto dedicato alla 'natura urbana che rigenera e cura'. L'incontro ha messo in luce come il verde cittadino, oltre a contrastare caldo e inquinamento, possa attivare dinamiche sociali e di cura collettiva capaci di durare nel tempo. Fondazione Cariplo, attraverso i suoi bandi, sostiene proprio queste iniziative, creando le condizioni perché le esperienze non restino isolate, ma diventino modelli replicabili.

La cementificazione avanza, e il verde urbano si presenta come un baluardo fondamentale per ridurre le isole di calore, migliorare la biodiversità e la vivibilità dei territori. Ma non solo: ha anche effetti indiretti, che emergono quando si coinvolgono le persone nella cura degli spazi verdi. Diventa così un processo di comunità, che richiede tempo e un disegno strategico complessivo.

Come ha spiegato Sorichetti di Fondazione Cariplo, 'non ci sono formule magiche: i processi di comunità che hanno generato questi progetti sono un punto di partenza importante, ma ora è necessario un lavoro di cura quotidiano e di lungo periodo'. Mettere insieme tutti gli elementi è complicato ma non impossibile, e costruire queste connessioni è la missione quotidiana della fondazione.

Tra i progetti presentati, spiccano iniziative come Forestami, che promuove l'agricoltura urbana e il recupero di aree verdi marginali, coinvolgendo scuole e associazioni. E ancora Scuola Forestami, un programma di educazione ambientale che unisce conoscenza, etica e partecipazione, formando studenti e cittadini attivi nella tutela del Pianeta. L'idea è che piantare alberi non basti: serve un cambiamento culturale profondo.

Questi progetti mostrano come il verde possa diventare uno strumento di connessione tra quartieri e comunità, restituendo spazi alla collettività e migliorando la qualità della vita urbana. L'invito è a non fermarsi alla bellezza, ma a considerare ogni giardino condiviso come un passo verso città più sostenibili e solidali





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verde Urbano Rigenerazione Milano Green Week Forestami Comunità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inter e Milan, demolire San Siro costa sempre di più: la proposta di La RussaLa questione del nuovo stadio di Milano si arricchisce di un capitolo finanziario.

Read more »

Tg4 Medicina, i difetti dentali nello smalto dei bambini: come curarliNe parliamo con la Dottoressa Sara Arcari, Società Italiana Odontoiatria Infantile Crema-Milano

Read more »

Milano, case vuote e famiglie senza casa: il 13 giugno giornata di mobilitazione per il diritto all'abitareA Milano 17mila famiglie aspettano una casa popolare mentre 10mila alloggi restano sfitti.

Read more »

Sienna Miller e Oli Green verso le nozze? Spunta l'anelloSienna Miller e Oli Green sono stati avvistati a Barcellona con i figli durante una passeggiata

Read more »