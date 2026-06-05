Il verme del Nuovo Mondo si insedia nel Texas, minacciando l'industria zootecnica

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha confermato la presenza del verme del Nuovo Mondo in un vitello texano, minacciando l'industria zootecnica del Texas e potenzialmente danneggiando l'economia locale. L'agenzia ha intrapreso misure per prevenire la diffusione del parassita, ma i commercianti temono che infestazioni più ampie potrebbero ridurre ulteriormente le scorte di bovini statunitensi e abbassare la domanda di carne bovina da parte dei consumatori statunitensi.

Una mandria di bovini pascola in un prato, un giorno dopo che il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha confermato che il verme del Nuovo Mondo è stato rilevato in un vitello texano, nei pressi della Contea di Zavala, Texas , Stati Uniti, 4 giugno 2026.

Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. LA PRYOR, Texas, 4 giugno (Reuters) - Dopo la prima conferma del verme del Nuovo Mondo, un parassita che si nutre di carne, in una fattoria statunitense in decenni, i funzionari federali e statali si sono sparsi nel Texas meridionale, dove un vitello è stato trovato infestato questa settimana.

Il segretario dell'Agricoltura degli Stati Uniti, Brooke Rollins, ha detto giovedì che non sono state rilevate altre infestazioni di bovini o altri animali intorno al caso confermato. Il caso in La Pryor, Texas, è un colpo per i allevatori bovini statunitensi che si sono preparati per un'epidemia domestica di verme del Nuovo Mondo, poiché la mosca si è avvicinata al nord attraverso il Messico negli ultimi anni.

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha iniziato a costruire un impianto per produrre mosche sterili, che gli esperti descrivono come lo strumento migliore per combattere il parassita, ma non sarà pronto entro la fine del 2027. L'agenzia federale e gli ufficiali del Texas hanno rapidamente fermato il movimento degli animali in una zona di 20 km intorno al caso e hanno intrapreso altre misure per prevenire la diffusione del parassita.

Ora, ogni principale strada di uscita da La Pryor, Texas, è segnalata con un segnale stradale di colore arancione lampeggiante che invita tutti i veicoli che trasportano animali a fermarsi a un checkpoint affollato da sceriffi e personale statale che ispezionano gli animali per segni di verme del Nuovo Mondo.

"Se lavoriamo tutti insieme e seguiamo queste linee guida di trattamento e restrizione del movimento, non c'è motivo per credere che questa incursione porterà a qualsiasi sorta di stabilimento del parassita sul nostro lato del confine", ha detto Rollins ai giornalisti in una chiamata. Rollins ha detto precedentemente ai legislatori statunitensi che il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti credeva di poter contenere il caso, il primo in Texas dal 1966, e ha anche detto che il verme del Nuovo Mondo non è una minaccia per la sicurezza alimentare.

I commercianti temono che infestazioni più ampie potrebbero ulteriormente ridurre il gregge bovino statunitense, che è il più piccolo degli ultimi 75 anni, e abbassare la domanda di carne bovina da parte dei consumatori statunitensi. Le mosche del verme del Nuovo Mondo sono parassiti che le femmine depongono le uova in ferite aperte e membrane muco-cutanee di qualsiasi animale a sangue caldo.

Una volta che le uova si schiudono, centinaia di larve del verme del Nuovo Mondo utilizzano le loro bocche affilate per scavare attraverso la carne viva, uccidendo infine l'ospite se non trattato.

"Il verme del Nuovo Mondo sembra qualcosa da un film horror, ma è reale", ha detto Nate Sheets, un candidato repubblicano alla commissione dell'agricoltura del Texas. "È un'emergenza agricola". I futures dei bovini da ingrasso inizialmente sono scesi sul Chicago Mercantile Exchange giovedì, mentre i commercianti si preoccupavano che l'infestazione potesse ridurre l'appetito dei consumatori per la carne. I futures sono rapidamente saliti di oltre il 3%.

La scoperta minaccia l'industria zootecnica del Texas, che potrebbe affrontare fino a 1,8 miliardi di dollari di perdite economiche stimati se il verme del Nuovo Mondo si diffonde ampiamente, hanno detto gli esperti.

"Dovremo vedere quanta velocità di diffusione e come il consumatore reagisce", ha detto Matt Wiegand, broker di merci per FuturesOne. "Finché non vediamo un grande impatto della domanda dal lato del consumatore, i numeri di bovini sono ancora stretti". Le scorte di bovini statunitensi sono diminuite dopo una siccità persistente ha aumentato i costi di alimentazione e ha costretto gli allevatori a ridurre le loro mandrie.

La diminuzione ha lasciato i macellatori, come JBS, Cargill e Tyson Foods, a lottare per trovare abbastanza animali per processare nei loro impianti di carne. L'Instituto della Carne, che rappresenta i processori, ha sollecitato il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti a considerare l'assegnazione di "spedizioni a basso rischio" di animali per la macellazione dopo che l'agenzia ha detto di aver congelato il movimento degli animali in un'area intorno al caso.

Tali spedizioni potrebbero includere animali in movimento direttamente per la macellazione da una fattoria non infestata, ha detto l'instituto. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha speso milioni di dollari per tenere fuori il parassita e ha bloccato le importazioni di bestiame messicano per oltre un anno. I porti statunitensi di ingresso rimarranno chiusi alle importazioni di bestiame messicano fino a ulteriore avviso, ha detto Rollins.

La scoperta segnala che le mosche del verme del Nuovo Mondo sono arrivate negli Stati Uniti comunque e si espanderanno nelle popolazioni di fauna selvatica, ha detto Lee Haines, professore associato di scienze biologiche presso l'Università di Notre Dame in Indiana.

"Il peso cade più pesantemente sui contadini che devono monitorare gli animali dispersi su vasti appezzamenti di terreno aperto, spesso andando inosservati per giorni", ha detto Haines. Le mosche del verme del Nuovo Mondo sono state eradicate dagli Stati Uniti negli anni '60 quando gli scienziati hanno iniziato a rilasciare grandi numeri di mosche maschi sterili del verme del Nuovo Mondo che si accoppiano con le femmine selvatiche del verme del Nuovo Mondo per produrre uova sterili.





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verme Del Nuovo Mondo Texas Industria Zootecnica Dipartimento Dell'agricoltura Degli Stati Unit Parassita Carne Bovina Consumatori Statunitensi Scorte Di Bovini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Australia e Isole Salomone annunciano negoziati per un nuovo trattato globaleI leader di Australia e Isole Salomone, Anthony Albanese e Matthew Wale, hanno confermato l'avvio di negoziati per un trattato bilaterale globale, in un momento di crescente competizione con la Cina per l'influenza nel Pacifico.

Read more »

Il nuovo capo della Federal Housing Finance Agency: un fedelissimo di TrumpIl nuovo capo della Federal Housing Finance Agency, un ente che sovrintende a 18 agenzie di intelligence, è un fedelissimo di Trump che ha finanziato la sua campagna elettorale e lo ha pubblicamente definito il 'più grande presidente della storia'.

Read more »

Cambiare il mondo con scelte consapevoli, una famiglia queer e un'offerta alternativaEffettuando la scelta consapevole di non autorizzare lo tracciamento e la personalizzazione dell'offerta, la navigazione offre un'alternativa a quella maggiore che include cookie di tracciamento e profilazione. Ciò consente a noi e terze parti di raccogliere e elaborare dati attraverso il tracciamento dei dispositivi e della posizione geografica, che sono necessari per il funzionamento della nostra piattaforma. Il consenso fornito sui cookie necessari permette la personalizzazione della pubblicità, la misurazione della performance, l'analisi della nostra audience e l'ottimizzazione dei nostri prodotti e servizi.

Read more »

Texas Democratic Senate candidate, James Talarico, faces backlash from Republicans in 'trans' attackPolitical operatives say the strategy comes from a broader Republican playbook that helped the party make nationwide gains in the 2024 election cycle. The attacks are tailored to Texas, which hasn't sent a Democrat to the Senate since 1988. Talarico, a rising star in the Democratic Party, speaks frequently about how his progressive policy positions are rooted in his Christian faith. Some of the attacks are specific to Talarico, while others target Texas, which is a deeply religious state and cradle of the U.S. conservative movement. Democrats face a narrow and difficult path to reclaiming the Senate, but a win in Texas would likely give them a real shot. Talarico has acknowledged some past remarks 'missed the mark' and his campaign has leaned into the criticism by selling 'I'm a Talafreako' T-shirts to supporters. He calls Republicans who push such attacks puppet politicians and says Texans are done being divided. The Paxton campaign did not respond to a Reuters request for comment. Republican strategists suggest Talarico's campaign is an early test for Democrats of how to navigate culturally charged attacks without being defined by them, or alienating key constituencies. They also point out that polls show a clear majority of Americans are dissatisfied with President Donald Trump's handling of the economy, which could be an area of Democratic strength. Some Democratic candidates should take note, strategist Yemisi Egbewole said, as Republicans seek to shift the conversation away from pocketbook issues. Democrats seek to reclaim the Senate, and Talarico's win in Texas would likely give them a real shot. In Texas, a deeply religious state where cultural traditionalism is especially resonant, Republican candidate Ken Paxton attacks Talarico as a 'threat to our values, our way of life, and the future of Texas'

Read more »