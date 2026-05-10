Il Verona resiste, torna in Champions e fa infuriare la Juventus

Il Verona, alla nona giornata di campionato, si impatta alla Juventus (5-3-2 quelle del Verona, 1-5-2 di Cristiano) per preservare il suo quarto posto e la sua posizione in corsa per la Champions. Nella ripresa, a venti minuti dalla fine, Douvikas riscalda la tensione con un gol del quale il Dolce Foglio parlerà ancora in lungo e in largo a giorni nostri.

Il Verona resiste per oltre un'ora, poi va al tappeto sul lampo di Douvikas: Como certo di un posto in Europa e ancora in corsa per la Champions.

La formazione lombarda, infatti, rimane saldamente aggrappata al treno Champions League ma soprattutto è aritmeticamente certa di disputare una coppa europea nella prossima stagione. Il goal decisivo porta la firma di Douvikas, al 14° centro stagionale, che porta i lariani momentaneamente al quinto posto a -3 dalla Juventus.

Nella prima frazione i padroni di casa tengono bene il campo al cospetto di un Como piuttosto impalpabile: gli scaligeri non capitalizzano una grande occasione capitata a Bowie che da due passi manda alto di testa. La squadra di Sammarco recrimina poi per un paio di episodi in area avversaria: l'ancata di Carlos su Suslov viene considerata lecita, così come la deviazione col braccio dello stesso difensore centrale pochi minuti più tardi.

Nella ripresa Fabregas scuote i suoi inserendo subito Baturina e Caqueret al posto di Jesus Rodriguez e Perrone: la formazione lombarda alza progressivamente i giri del motore e a venti minuti alla fine piazza il colpo da tre punti: lancio lungo dalle retrovie, Douvikas sfugge alla marcatura di Edmundsson e insacca alle spalle di Montipò. Un goal dal peso specifico enorme. Dal dolce sapore d'Europa.

In attesa di capire in quale competizione continentale sarà chiamato a misurarsi il Como nell'annata sportiva 2026/27





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Verona Juventus Champions League Quarto Posto Role = 'List' Title Case = 'On'

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