Il vertice tra Schlein e Obama un tassello per una rete internazionale di forze progressiste e democratiche

Un incontro tra la segretaria Pd Elly Schlein e l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama organizzato nell'ambito del Global Progress Action Summit, una missione per consolidare una 'rete internazionale di forze progressiste e democratiche' contro le destre. L'appuntamento tiene insieme i due principali conflitti politici del momento: l'Ucraina e la situazione del Medio Oriente. La meeting è prevista nell'ambito dell'appuntamento progressista a Toronto gestito dal primo ministro canadese Mark Carney.
Mentre a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio incontrava la premier Giorgia Meloni, a Toronto la segretaria Pd Elly Schlein si preparava al colloquio con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.
A tenere insieme i due appuntamenti, un filo rosso: le politiche di Donald Trump. Il vertice in Italia è servito a ritentare un dialogo fra la Casa Bianca e Palazzo Chigi, dopo le ruggini per la guerra in Iran e gli attacchi del tycoon al Papa.
Mentre l'occasione del faccia a faccia fra Schlein e Obama è il 'Global Progress Action Summit', nuovo tassello per la costruzione di 'una rete internazionale di forze progressiste e democratiche' che faccia da scudo alle derive delle destre, prima di tutto quella americana. L'Ucraina prima, Gaza dopo e poi l'Iran. Trump, come il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente americano Vladimir Putin hanno fatto man bassa del diritto internazionale. Manca una bussola.
Il primo ministro canadese Mark Carney, padrone di casa del summit progressista, guarda avanti ed è convinto che 'l'ordine internazionale verrà ricostruito, e verrà ricostruito a partire dall'Europa'. Il modello di cooperazione fra i Paesi dell'Ue come guida, quindi. Ecco, sarà quello il terreno su cui si muoverà l'incontro fra Schlein e Obama. C'è la dinamica dei rapporti fra gli Stati Uniti e l'Europa.
E c'è la necessità dell'Unione europea di riaffermate una centralità, mentre il diritto internazionale viene picconato
Politica Unità Europea Progressista Destre Trattativa Medio Oriente Barcellona Regioni
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