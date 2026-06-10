Il via italiano alla normativa sull'intelligenza artificiale: governance, etica e regole per sicurezza, lavoro e istruzione

L'Italia ha approvato i decreti attuativi del Regolamento UE sull'IA, diventando il primo Paese con una legge organica. La governance coinvolge Acn e Agid, con un approccio antropocentrico. Vietati sistemi di sorveglianza di massa e uso di banche dati biometriche. Nuove regole per polizia, giustizia, lavoro e scuola, con 300 milioni per la formazione docenti e 1 miliardo di euro per la ricerca. Introdotto il reato di deepfake.

L'Italia ha approvato i decreti attuativi del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina nazionale completa per l'uso dell'IA.

Il testo stabilisce una governance che coinvolge l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza (Acn) e l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), con il coordinamento della Presidenza del Consiglio. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha sottolineato che l'Italia è il primo Paese a dotarsi di una normativa organica, introducendo anche la responsabilità civile per i danni causati dall'IA. I decreti regolano i poteri delle autorità nazionali e pongono un quadro giuridico per l'uso dell'IA in settori critici come polizia, lavoro, giustizia, istruzione e ricerca.

L'approccio è antropocentrico e in linea con la visione etica dell'Enciclica Humanitas del Papa. Per la sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha precisato che non sono previsti sistemi di sorveglianza di massa e che è vietato l'uso di grandi banche dati biometriche. L'IA potrà essere utilizzata ex ante per prevenire reati legati a terrorismo o persone scomparse, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e ex post per le indagini, con garanzie analoghe.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha aggiunto che le attività biometriche richiedono il controllo della magistratura e che si introduce un nuovo reato per chi progetta o omette misure di sicurezza dei sistemi di IA se ne deriva pericolo per persone o Stato. Nel mondo del lavoro, la norma vieta l'uso di sistemi automatizzati per decisioni che incidono sul rapporto di lavoro, come assunzioni, modifiche contrattuali, licenziamenti e sanzioni.

Inoltre, l'IA che modifica organizzazione e metodi di lavoro dovrà essere valutata ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per l'istruzione, il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato l'introduzione esplicita dell'IA nei curricula scolastici, con una riforma della matematica e percorsi formativi rinnovati. Il Ministero ha stanziato 300 milioni per la formazione dei docenti. Per l'università e la ricerca, la legge punta a rafforzare competenze e a valorizzare la ricerca e il trasferimento tecnologico.

La ministra Anna Maria Bernini ha chiarito che l'IA è considerata un oggetto d'uso, non un soggetto di diritto, e la governance coinvolge anche Banca d'Italia, Consob, Ivass e Garante Privacy. Oltre ai fondi ministeriali, la legge 132 destina 1 miliardo di euro e ha istituito il reato di deepfake, posizionando l'Italia all'avanguardia





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