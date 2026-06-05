Jevick, giovane mercante di pepe, arriva nella capitale Olondria dove un rito esoterico lo lega al fantasma di Jissavet. La trama, costruita da Sofia Samatar, svela un impero che venera la parola scritta e usa i libri per dominare. Un racconto di avventura, memoria e potere della lettura.

Jevick è un giovane mercante di pepe proveniente da una remota isola dell'arcipelago di Olondria . Fin dalla tenera età ha nutrito un sogno ardente: arrivare a Bain, la scintillante capitale dell'impero, il luogo che le pagine dei libri del suo maestro Lunre gli hanno dipinto come una città di luce, sapere e possibilità.

Dopo anni di viaggi pericolosi, contratti mercantili e notti passate a osservare le stelle, il destino sembra finalmente sorridergli: JeJevick mette piede nella vasta metropoli, convinto di aver compiuto il suo più grande desiderio. Tuttavia, il suo entusiasmo si infrange rapidamente contro una realtà ben più oscura di quanto avesse immaginato. Un misterioso rito esoterico, celebrato in una delle antiche sale di velluto rossa della città, segna l'inizio di una serie di eventi soprannaturali che lo perseguitano giorno e notte.

Il fantasma di Jissavet, una giovane donna incontrata durante un precedente viaggio, appare improvvisamente nei corridoi della sua dimora, sussurrandogli segreti dimenticati e inquietanti visioni di un futuro che sembra già scritto. Da quel momento si apre un ventaglio di avventure avvincenti: intrighi di corte, società segrete, viaggi attraverso librerie sotterranee dove i volumi non sono semplici oggetti ma chiavi per sbloccare dimensioni nascoste, e incontri con personaggi enigmatici come Sofia Samatar, l'autrice statunitense di origini somale, che ha costruito un vero e proprio marchingegno narrativo, capace di stratificare trame e significati in un unico arazzo letterario.

Olondria, come viene scoperto passo dopo passo da Jevick, è un impero dove la cultura orale e il ricordo degli antenati sono visti come pericolosi eretici. La religione dominante venera la parola scritta, considerandola sacra e assoluta. In questa società, i libri non sono semplici testimoni del passato, ma strumenti di potere capace di dominare le masse e riscrivere la storia a piacimento dei governanti.

Jevick, spinto dalla sua curiosità e dal desiderio di comprendere il vero volto dell'impero, si addentra sempre più nei meandri della sua biblioteca clandestina, scoprendo come la letteratura sia stata usata per edificare una lingua raffinata, in grado di contenere interi mondi in una sola frase. Questa lingua, elegante ma spietata, ha permesso all'Occidente immaginario di assimilare culture, tradizioni e saperi altrui senza chiedere scusa o mostrare rimorso, trasformandosi in una metafora di un potere coloniale che divorava tutto ciò che incontrava.

Il racconto, pur avendo al centro la figura di Jevick, si trasforma in una celebrazione di tutti i libri che il giovane mercante legge, legge che lo accompagna in ogni passo del suo percorso. Ogni pagina, ogni incantesimo scritto, ogni nota marginale aggiunge uno strato di significato al suo viaggio.

La trama, calibrata con maestria da Sofia Samatar, sfugge ai cliché del fantasy tradizionale: non c'è una lotta puramente edonica tra il bene e il male, ma una riflessione profonda sulle conseguenze del potere della scrittura, sulla fragilità della memoria e sul prezzo della conoscenza. Internazionale, la rivista che ha pubblicato quotidianamente una pagina di lettere, invita i lettori a condividere le proprie impressioni, rendendo così la narrazione un dialogo vivo tra autore e pubblico.

Il messaggio finale è chiaro: Olondria è il riflesso di un mondo che, pur avvolto da una lingua sofisticata, nasconde le sue ferite più profonde nella negazione del passato e nella cancellazione delle voci silenziate. In questo contesto, la storia di Jevick diventa simbolo di resistenza, di ricerca di verità e di valorizzazione della memoria collettiva, dimostrando che anche il più piccolo mercante di pepe può cambiare il corso della storia semplicemente leggendo





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