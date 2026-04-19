Il Viaggio Inedito della Cantautrice: Amore Ciclico e Rivoluzione Personale

La giovane cantautrice campana rilascia il suo terzo singolo inedito, anticipando l'uscita del prossimo album. Il brano esplora l'amore ciclico, la trasformazione personale e la ribellione contro le pressioni sociali, intrecciando sonorità indie pop e riflessioni profonde. Un'intervista rivela il processo creativo, le insicurezze e la visione del mondo dell'artista.

È il terzo singolo inedito che segna una nuova fase artistica per la giovane cantautrice campana. Prima dell'estate è previsto un ulteriore brano, seguito poi dai concerti estivi e infine dall'uscita dell'album. Il brano si presenta come un nuovo capitolo nel percorso creativo che culminerà nel prossimo disco di inediti. Questo progetto è un intreccio di scrittura intima, ricerca sonora e nuove collaborazioni, volto a narrare una profonda trasformazione artistica e personale.

L'intesa creativa con il produttore Dario Magiaracina, con cui ha lavorato alla direzione artistica dell'album, ha dato vita a un'identità sonora distintiva. I due si sono conosciuti durante un festival estivo e la loro sintonia è stata immediata. L'intesa ha favorito la nascita di un brano che oscilla tra atmosfere indie pop e suggestioni alternative, caratterizzato da una scrittura emotiva e quasi cinematografica. La canzone esplora il concetto di amore ciclico, la sensazione di incontrare ripetutamente la stessa persona nel corso della vita o della memoria, innamorandosene ogni volta come se fosse la prima volta. È descritto come un meccanismo emotivo inevitabile, quasi magnetico, dove anche conoscendo l'esito della relazione, non si riesce a resistere alla forza dell'incontro. Questo concetto di loop relazionale si estende anche a temi come la politica, le generazioni, il cibo spazzatura e i sentimenti, delineando un progetto coerente dove ogni pezzo rivendica la sua unicità. La cantautrice si definisce un'autodistruttrice per eccellenza, con difficoltà a gestire le proprie emozioni. Spiega che ha bisogno di allontanarsi da certe esperienze per comprenderne appieno il valore, e questo ritorno al concetto di loop riflette la sua oscillazione tra decisionismo e indecisione. In un passaggio della conversazione, viene introdotta una metafora legata al cibo cinese e ai baci, utilizzata per illustrare la sua visione delle relazioni: è disposta a offrire quanto ha dato al primo incontro, e se questo è sufficiente, va bene; altrimenti, non è la persona giusta. Precisa scherzosamente di non cucinare cibo cinese, ma descrive una cena ideale a base di pesce, suggerendo che spetti all'altro portare il vino. Lei stessa ammette che questa sua natura emotiva, pur essendo fonte di estasi personale, può essere un tormento per chi le sta accanto, ma sottolinea che senza questa sua peculiarità, forse non scriverebbe più. Affrontando il tema del rimpianto, l'artista riflette sulla differenza tra aver fatto scivolare le situazioni e non averle fatte affatto, ammettendo una certa propensione a entrambi. È abitata da un profondo senso di colpa, un tratto caratteriale che si manifesta in diverse situazioni. I rimorsi, legati all'autosabotaggio e al nutrirsi di sensi di colpa, sembrano prevalere. Si descrive come troppo buona, credulona, ingenua e poco autoritaria, desiderando cambiare questa vulnerabilità all'essere manipolata, ma con la speranza che la sua bontà verrà ripagata. Il concetto di rivoluzione viene interpretato come la ribellione della gioventù, l'atto di votare o l'alzarsi dal divano per allenarsi. La sua attuale riscoperta di nuove esperienze è vista come un uscire dalla propria testa dopo un lungo periodo di limitazione dovuta all'ansia, che ora riconosce come un sintomo esistente ma superabile. L'amore ciclico, paragonato al film 50 volte il primo bacio, viene visto non come noia ma come magia che si rinnova quotidianamente. Sottolinea l'importanza della verità delle relazioni rispetto ai diversivi che si creano per non annoiarsi. L'idea di un luogo dove non si debba fare nulla viene interpretata come un desiderio di fuga dalla pressione della società odierna, che ci impone una costante performance e il terrore del fallimento. Ella immagina un posto ideale, una casa con le ruote, dove sia permesso sbagliare e fallire senza il peso dell'obbligo di eccellere. Riguardo alla frase «un'idea sia non si può morire», pur riconoscendo le morti di grandi idealisti, crede che le idee e l'anima trascendano il corpo fisico. Descrive un sogno in cui un assassino colpiva il suo corpo ma non le sue idee, confermando la resilienza dello spirito. Affronta la discrepanza tra la vita sognata e la realtà costellata di traumi quotidiani. Guardandosi allo specchio, il desiderio di dedicarsi a questa vita artistica per sempre è accompagnato da ansia, poiché manca una conferma esterna. Questa paura è intrinseca alla condizione umana, simile a chi svolge altri lavori. Descrive il suo ambiente attuale come sui generis, dove ora è supportata e amata, ma in passato ha dovuto affrontare conflitti con compagni di classe che giudicavano le sue idee alternative. Infine, torna sul sentirsi «non abbastanza», un'insicurezza che provava a 19 anni, quando ancora credeva ingenuamente di poter resistere alle dinamiche dell'industria musicale. Oggi, si sente semplicemente sé stessa, né più né meno, affermando che quella giovane ingenuità è ormai superata





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