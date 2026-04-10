Il Viaggio Lamborghini: Dalla Configurazione alla Consegna, un'Esperienza Esclusiva

Un approfondimento sul percorso clienti Lamborghini, dalla personalizzazione Ad Personam alla consegna esclusiva presso lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese, con focus sull'app Lamborghini Unica e le esperienze post-vendita.

Il percorso che trasforma il sogno di possedere una Lamborghini in realtà è un'esperienza immersiva e personalizzata, un vero e proprio viaggio che inizia ben prima della consegna. Tutto comincia con la configurazione, il momento in cui il cliente, guidato dagli esperti Lamborghini , dà vita alla sua visione.

Presso lo studio Ad Personam a Sant'Agata Bolognese, oppure nelle esclusive lounge Lamborghini sparse per il mondo, il cliente ha a disposizione un universo di possibilità: oltre 400 tonalità di colore, una vasta gamma di materiali pregiati e finiture raffinate. In questo ambiente creativo, il cliente collabora con gli specialisti del marchio, dando forma e sostanza al proprio desiderio. Ogni dettaglio è curato con meticolosa attenzione per garantire che l'auto rispecchi pienamente la personalità e le preferenze del suo futuro proprietario. Un'esperienza su misura, un'ode all'individualità, un vero e proprio invito a partecipare alla creazione della propria Lamborghini, rendendo il momento della consegna ancora più speciale.\Una volta completata la configurazione e cristallizzate le specifiche della vettura, il cliente entra in una nuova fase del viaggio, caratterizzata dall'attesa e dall'anticipazione. Da subito, dal momento stesso in cui l'ordine viene formalizzato, il cliente può accedere all'applicazione Lamborghini Unica. Questa innovativa piattaforma digitale è stata progettata per accompagnarlo passo dopo passo durante l'intero periodo di attesa, che può durare fino a un anno e mezzo. L'applicazione non solo tiene costantemente aggiornato il cliente sullo stato di avanzamento della produzione, ma offre anche contenuti esclusivi, informazioni dettagliate e la possibilità di interagire con il mondo Lamborghini. Un modo per alimentare l'entusiasmo e restare in contatto con il brand, preparandosi al momento tanto atteso della consegna. Ma l'esperienza Lamborghini non si esaurisce con l'utilizzo dell'applicazione. Il cliente ha anche la possibilità di partecipare a un tour esclusivo dello stabilimento produttivo di Sant'Agata Bolognese, un'occasione unica per scoprire i segreti della produzione e immergersi nella storia del marchio. Il tour inizia dal Museo Lamborghini, dove sono esposti i modelli iconici che hanno fatto la storia dell'azienda, e prosegue lungo le linee di produzione, svelando i processi artigianali e l'alta tecnologia che si celano dietro la creazione di ogni vettura.\Il culmine di questo straordinario viaggio è senza dubbio il momento della consegna, un'esperienza che può essere resa ancora più memorabile grazie al programma Factory Delivery La Prima. Questo programma offre al cliente la possibilità di ricevere la propria Lamborghini direttamente nello stabilimento di Sant'Agata Bolognese, un evento esclusivo che ricorda l'emozione di una prima teatrale. In una cornice riservata, il cliente, accompagnato da familiari e amici, vive un'esperienza unica e personalizzata. Il programma di unveiling varia a seconda del modello scelto, combinando elementi fisici e digitali per svelare l'auto in modo spettacolare e coinvolgente. Non solo: a questo evento speciale partecipano anche i manager Lamborghini, a testimonianza dell'attenzione che il brand dedica a ogni singolo cliente. Ma il viaggio non si conclude con la consegna. Il cliente è accolto in un ecosistema di attività ed esperienze pensate per mantenere vivo nel tempo il legame con la casa di Sant'Agata Bolognese. Dai programmi di guida, che permettono di sperimentare le prestazioni della propria Lamborghini in contesti esclusivi, agli eventi organizzati in diverse destinazioni in tutto il mondo, fino alle attività dei Lamborghini Club, il cliente ha a disposizione un universo di opportunità per condividere la propria passione e vivere appieno lo spirito del marchio





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