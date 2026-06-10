Il viaggio lento e l'eredità del Touring Club Italiano: due nuovi hotel Radisson Collection

Scopri la filosofia del viaggio lento con i nuovi hotel Radisson Collection a Milano e sul Lago di Como, ispirati all'eredità del Touring Club Italiano.

Per secoli le mappe sono state strumenti di scoperta. Oggi, più spesso, servono a evitare deviazioni. Calcolano il percorso più veloce, il tempo più breve, la strada più efficiente.

Eppure esiste un'intera cultura del viaggio costruita attorno all'idea opposta: quella per cui una strada panoramica vale più di un'autostrada. Una deviazione può diventare il ricordo migliore della giornata, e il luogo in cui ci si ferma conta quanto quello in cui si arriva. È questa la filosofia che anima due nuove aperture nel panorama alberghiero italiano: Palazzo Touring Club Milan e Palazzo San Gottardo Lake Como, entrambi parte della collezione Radisson Collection.

Più che semplici hotel, sono punti di partenza carichi di significato, pensati per trasformare il viaggio in una narrazione fatta di architetture, paesaggi, artigianato e memoria. Il Touring Club Italiano, per oltre un secolo, ha insegnato agli italiani a viaggiare. Non semplicemente a spostarsi, ma a osservare, a esplorare, a leggere il territorio, a considerare il viaggio una forma di conoscenza.

Oggi, tra biciclette d'epoca, bauli, guide e testimonianze di esplorazioni passate, quell'eredità continua a vivere negli spazi di Palazzo Touring Club Milan, un edificio storico nel cuore di Milano che è stato restaurato con cura, restituendo alla città un luogo che celebra la cultura del viaggio. Qui, ogni dettaglio racconta una storia: dalla seta di Mantero, che dal 1902 rappresenta una delle tradizioni manifatturiere più raffinate del Paese, alla vicinanza con luoghi iconici come il Duomo e il Teatro alla Scala.

L'hotel non è solo un alloggio, ma un invito a riscoprire il piacere della scoperta urbana, a perdere tempo nei quartieri meno battuti, a lasciarsi sorprendere da un cortile nascosto o da una bottega artigiana. Sulle rive del Lago di Como, Palazzo San Gottardo Lake Como offre un'esperienza altrettanto immersiva. L'edificio, del 1926, è stato restituito alla vita attraverso un restauro che non ha cercato di cancellare il tempo, ma di dialogare con esso.

Le camere affacciano sul lago, e da qui si può partire per esplorare le perle del territorio: Villa del Balbianello, dove il paesaggio sembra aver raggiunto una forma di perfezione quasi irreale; Bellagio, Varenna e Menaggio, luoghi che il turismo internazionale conosce da tempo ma che riescono ancora a conservare qualcosa di autentico per chi decide di attraversarli senza fretta. In questo contesto, il viaggio smette di essere la distanza tra due punti e diventa il racconto stesso.

Perché alcune destinazioni si visitano, ma altre si costruiscono chilometro dopo chilometro, sosta dopo sosta, con la consapevolezza che il percorso è più importante della meta. I nuovi hotel Radisson Collection non offrono solo un letto dove dormire, ma una chiave per interpretare l'Italia attraverso i suoi paesaggi, la sua storia e la sua cultura, riscoprendo un'idea di viaggio che il paese ha conosciuto molto bene: quella in cui una manifattura vale una sosta, un panorama una deviazione, una conversazione un cambio di programma





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