Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev ha avvertito i leader europei che i droni continueranno ad aggirarsi nei loro Paesi e a impedire alle loro popolazioni di dormire tranquille. Medvedev ha parlato dopo che la NATO ha accusato Mosca di comportamento sconsiderato e si è impegnata a "difendere ogni centimetro di territorio alleato".

Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev ha avvertito i leader europei che i droni continueranno ad aggirarsi nei loro Paesi e a impedire alle loro popolazioni di dormire tranquille.

Medvedev ha parlato dopo che la NATO ha accusato Mosca di comportamento sconsiderato e si è impegnata a "difendere ogni centimetro di territorio alleato" dopo che la Romania ha detto che un drone russo si è schiantato contro un condominio nello Stato membro dell'alleanza durante un attacco alla vicina Ucraina. Medvedev ha detto che è ancora da accertare a quale Paese appartenga il drone, ma ha affermato che i leader europei "impotenti" dovrebbero smettere di esprimere indignazione per l'incidente, poiché partecipano direttamente a una guerra contro la Russia.

"Che si preparino: questo continuerà ad accadere", ha detto Medvedev in una dichiarazione. "C'è una guerra in corso! E i cittadini degli Stati dell'Unione europea, come la popolazione dei Paesi belligeranti, non potranno dormire tranquilli". Ha detto che è particolarmente probabile che tali incidenti continuino nei luoghi in cui vengono costruiti i droni per l'Ucraina.

"Dopotutto, i droni europei, i loro pezzi di ricambio e altre armi, per non parlare dell'intelligence, vengono utilizzati ogni giorno negli attacchi al nostro Paese. Come risultato delle loro azioni, gli edifici residenziali vengono danneggiati e i nostri civili muoiono", ha dichiarato Medvedev.

Il Presidente russo Vladimir Putin è stato informato dell'incidente con i droni in Romania, ha riferito venerdì l'agenzia di stampa statale TASS, e il Ministero degli Esteri russo ha detto che Mosca risponderà rapidamente alla decisione della Romania di chiudere il consolato russo a Costanza. Il Ministro degli Esteri russo ha affermato che la decisione della Romania è "un atto di provocazione" e che Mosca non si lascerà intimidire.

Il Ministro degli Esteri della Romania ha risposto che la decisione di chiudere il consolato russo è stata presa per proteggere la sicurezza nazionale e che non si lascerà intimidire dalle minacce di Mosca. La situazione tra Russia e Romania si è fatta sempre più tesa negli ultimi giorni, a seguito dell'attacco di un drone russo contro un condominio in Romania. La NATO ha accusato Mosca di comportamento sconsiderato e si è impegnata a "difendere ogni centimetro di territorio alleato".

La Russia ha risposto con una dichiarazione di condanna dell'attacco e ha affermato che la decisione di chiudere il consolato russo è "un atto di provocazione". La situazione si è fatta sempre più tesa e sembra che non ci sia una soluzione imminente. La Russia ha affermato che la decisione di chiudere il consolato russo è "un atto di provocazione" e che Mosca non si lascerà intimidire.

Il Ministro degli Esteri russo ha affermato che la decisione della Romania è "un atto di provocazione" e che Mosca non si lascerà intimidire. La situazione tra Russia e Romania si è fatta sempre più tesa negli ultimi giorni, a seguito dell'attacco di un drone russo contro un condominio in Romania. La NATO ha accusato Mosca di comportamento sconsiderato e si è impegnata a "difendere ogni centimetro di territorio alleato".

La Russia ha risposto con una dichiarazione di condanna dell'attacco e ha affermato che la decisione di chiudere il consolato russo è "un atto di provocazione". La situazione si è fatta sempre più tesa e sembra che non ci sia una soluzione imminente





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