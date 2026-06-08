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Il video di Jago Scrandles che prepara una lasagna con un bollitore e un ferro da stiro in un albergo

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Il video di Jago Scrandles che prepara una lasagna con un bollitore e un ferro da stiro in un albergo
Jago ScrandlesLasagnaBollitore
📆6/8/2026 5:58 PM
📰leggoit
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Il content creator Jago Scrandles ha pubblicato un video in cui mostra come preparare una lasagna utilizzando un bollitore e un ferro da stiro in un albergo. Il video ha già totalizzato più di 4 milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok.

La notizia che sta facendo il giro della rete è quella del content creator Jago Scrandles che ha pubblicato un video in cui mostra come preparare una lasagna utilizzando un bollitore e un ferro da stiro in un albergo.

Il video è stato pubblicato su Instagram e TikTok e ha già totalizzato più di 4 milioni di visualizzazioni. Jago Scrandles mostra tutto il procedimento, dalla pasta buttata nel bollitore alla besciamella e al macinato cucinati su un ferro da stiro. I commenti non si sono risparmiati, tra i detrattori che lo accusano di mancanza d'igiene e chi lo prende in giro per la sua scelta di preparare una lasagna in un albergo.

Tuttavia, ci sono anche coloro che sembrano apprezzare la sua creatività e l'impegno mostrato nel preparare il piatto. La reazione più interessante è stata quella di un utente che ha commentato: 'La famosa frase:

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