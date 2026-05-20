Il video di Tamer Hamouda: minacce a Giorgia Meloni e il Papa

Il video di Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, ha creato un grande scandalo. L'uomo minaccia la premier Giorgia Meloni e il Papa, e continua a intimidire la sua ex compagna e chiunque cerchi di aiutarla.

Il video di Tamer Hamouda , l'ex marito di Nessy Guerra , in cui minaccia la premier Giorgia Meloni e il Papa , ha creato un grande scandalo.

L'uomo, condannato in Italia per violenza e stalking, continua a intimidire la sua ex compagna e chiunque cerchi di aiutarla. La situazione è drammatica, soprattutto per la ventiseienne Nessy, che si trova in una situazione di grave pericolo. La donna è stata condannata in Egitto a sei mesi di carcere per adulterio e ora l'esecuzione della sentenza è imminente. La difesa presenterà ricorso in Cassazione, ma la pressione sulla giovane resta altissima.

Nessy ha lanciato un disperato appello alla premier Meloni e alla sua avvocata Agata Armanetti, invocando la concessione della grazia presidenziale da parte delle autorità egiziane. Questo provvedimento rappresenta ormai l'unico modo per riportare madre e figlia in Italia. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato che il caso è costantemente 'attenzionato' dalla Farnesina, ma la pressione sulla giovane resta altissima





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