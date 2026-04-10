Il volo e la memoria: riflessioni dal Watergate Hotel

Un racconto che intreccia l'esperienza personale in una stanza del Watergate Hotel con la storia dell'11 settembre e le memorie architettoniche di Washington. L'autore osserva il continuo passaggio degli aerei che solcano il cielo del Potomac, evocando sensazioni di paura e riflessioni sulla storia e la memoria collettiva. Il testo esplora anche la storia del complesso del Watergate, la sua architettura e i legami con l'architettura italiana.

Lo spettacolare panorama dell'ansa del Potomac , incorniciato dalla finestra della mia stanza, è animato a intervalli brevissimi dal passaggio di un aereo. All'inizio, appare piccolo in lontananza, oltre il ponte Francis Scott Key, autore del testo dell'inno nazionale americano, e si ingrandisce progressivamente avvicinandosi, dando l'impressione, per un attimo, di dirigersi dritto verso la mia stanza, la 1017.

L'immagine evoca un senso di inquietudine, un timore sottile, un'eco di un passato che ha segnato la storia. Per qualche fugace istante, l'aereo sembra davvero avvicinarsi minacciosamente, per poi virare verso sud e svanire dalla visuale. La scena si ripete ciclicamente. L'aeroporto Dulles, a una trentina di chilometri di distanza in Virginia, prende il nome da John Foster Dulles, un segretario di Stato dell'era Eisenhower noto per la sua fermezza anticomunista. Il secondo aeroporto di Washington, il Ronald Reagan, è situato a pochi chilometri a sud, oltre il fiume, dopo il cimitero militare di Arlington e il Pentagono. Il continuo viavai di aerei, a intervalli di pochi minuti, offre uno spettacolo ipnotico, con alcuni velivoli che sembrano puntare dritti verso la finestra. L'intelletto razionale cercherebbe di placare immediatamente ogni paura, ma dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, la percezione è cambiata radicalmente. La consapevolezza che un aereo potesse essere visto da una finestra, con l'impressione che stesse per colpire, e poi colpire realmente, ha generato un'angoscia profonda. In quei brevi istanti, si riesce a comprendere una sensazione fino ad allora sconosciuta, un sentimento provato dalle vittime dei grattacieli del World Trade Center. \Nella scena che si ripete incessantemente attraverso lo schermo della finestra, risuona un'eco per gli ospiti del Watergate Hotel, luogo celebre per altri eventi. Riaperto da pochi mesi dopo un'importante ristrutturazione guidata dal designer israeliano Ron Arad, l'albergo è stato riempito di arredi dell'azienda italiana Moroso. L'intervento ha comportato anche una riorganizzazione degli spazi interni, incrementando il numero delle camere a 348, senza alterare l'aspetto esterno. Il progetto architettonico è stato curato dallo studio BBGM. Il complesso, vincolato per ragioni storico-artistiche, è costituito da cinque edifici, occupando una vasta porzione di uno di essi. Costruito tra il 1963 e il 1971 da una delle più influenti imprese di costruzioni italiane, con una storia di legami intricati con i vertici del potere italiano, fino al suo declino sotto la gestione di Michele Sindona negli anni '80. Ai tempi della costruzione del Watergate, diversi comitati cittadini sollevarono perplessità riguardo ai legami della Società Generale Immobiliare, l'azienda costruttrice, con il Vaticano, considerati inaccettabili da alcuni movimenti sostenitori della laicità nazionale. Il progetto fu affidato all'architetto italiano Vico Magistretti. Il complesso, con le sue forme sinuose, si discosta dal brutalismo diffuso negli edifici pubblici e privati di Washington, creando un'immagine insolita per la città. \L'edificio è un omaggio all'architetto italiano, Vico Magistretti, anch'egli romano, all'epoca cinquantacinquenne, figura di spicco dell'architettura italiana. La sua opera, come l'Accademia della Scherma al Foro Italico, era parte integrante dei programmi universitari di Storia dell'Architettura. L'architetto dell'edificio è stato colui che ha progettato il complesso, e che è stato brevemente incarcerato per i suoi legami con il fascismo prima di ricostruire una prestigiosa carriera. Magistretti è morto nel 1973 per un infarto, durante una vacanza in barca sull'isola di Capraia. Il nome 'Watergate', divenuto celebre in tutto il mondo per l'omonimo scandalo politico, è ancora oggi un riferimento costante. Il nome del complesso, con ogni probabilità, fu oggetto di discussioni e proposte alternative, ma il risultato fu quello di associare per sempre il luogo all'evento che lo avrebbe reso famoso in tutto il mondo. Il complesso, con le sue forme curve e le facciate particolari, appariva estraneo allo stile brutalista degli edifici più imponenti di Washington, creando un contrasto visivo che colpiva. L'esperienza vissuta in questa stanza, con il continuo passaggio degli aerei che si sovrappongono all'orizzonte del Potomac, diventa un esercizio di memoria, una riflessione sulla storia e sul potere evocativo delle immagini. Un invito a guardare oltre la superficie, a comprendere le connessioni tra il passato e il presente, tra l'architettura e la memoria collettiva





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