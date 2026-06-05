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Il voto CDU con l'Afd: un tradimento dei valori europei?

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Il voto CDU con l'Afd: un tradimento dei valori europei?
CDUAfdMigrazione
📆6/5/2026 4:30 AM
📰Internazionale
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Il voto del partito tedesco CDU con l'estrema destra Afd al Parlamento Europeo sul patto migrazione e asilo segna una svolta preoccupante per l'Europa, mettendo in discussione i valori fondanti dell'Unione.

Il 1 giugno, il partito tedesco Unione Cristiano Democratica ( CDU ), al governo in Germania, ha votato a favore di un patto su migrazione e asilo al Parlamento Europeo, sostenuto dal partito di estrema destra Alternative für Deutschland ( Afd ).

Questo voto segna una rottura senza precedenti dei tabù politici in Europa: nella lotta contro l'immigrazione, sembra che non esistano più limiti. La collaborazione con regimi autoritari, la negazione dei diritti umani e l'alleanza con l'estrema destra diventano strumenti accettabili per raggiungere obiettivi di contenimento migratorio. Ma a quale costo per i valori fondanti dell Unione Europea?

L Unione, che nel 2012 vinse il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nella promozione della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani, oggi sembra aver perso la bussola. La decisione della CDU ha suscitato forti critiche non solo tra i partiti progressisti, ma anche all interno dello stesso elettorato di centrodestra.

Molti osservatori sottolineano che l accordo con l Afd non porterà a una riduzione significativa dei flussi migratori, ma rischia di legittimare posizioni estreme. L esperienza del Regno Unito con il piano di espulsione in Ruanda è emblematica: costi enormi e risultati fallimentari. Dopo aver speso più di 800 milioni di sterline per i preparativi, il piano è fallito.

L Europa si appresta a spendere miliardi per espulsioni di dubbia efficacia, mentre si trascura l integrazione di lavoratori stranieri già presenti e necessari per l economia. Invece di investire in politiche di accoglienza e regolarizzazione, si sceglie la via più dura, ma anche più costosa e inefficace. Non sarebbe molto meglio investire quei soldi nell integrazione di persone di cui c è urgente bisogno, per esempio regolarizzando dei lavoratori stranieri?

La collaborazione con regimi come quello libico o addirittura con i talebani in Afghanistan è considerata accettabile pur di fermare l immigrazione. Ma quali conseguenze a lungo termine? La credibilità dell Europa come difensore dei diritti umani è gravemente minata.

Inoltre, l alleanza con l estrema destra rischia di spostare ancora più a destra l asse politico del continente, favorendo partiti che mettono in discussione le stesse basi democratiche. Se la CDU spera di riconquistare elettori con una politica sull immigrazione simile a quella dell Afd, si sbaglia: chi vuole l estrema destra voterà direttamente per loro. La crisi di valori dell Europa è evidente, e il danno fatto da questo accordo è grande.

È difficile scorgerne l utilità pratica, poiché finora nessun paese si è dimostrato pronto ad accogliere i richiedenti asilo respinti dall Europa. Potrebbe essere allettante per i regimi non democratici che vogliono migliorare la loro immagine, ma il prezzo da pagare è altissimo, sia finanziariamente che politicamente. Il continente si renderà vulnerabile se lascia intendere che è disposto a pagare qualsiasi cifra per le espulsioni.

Le alternative esistono: investire in politiche di integrazione, regolarizzazione dei lavoratori migranti, cooperazione con i paesi di origine per affrontare le cause profonde dell immigrazione. L Europa dovrebbe ricordare i valori che l hanno resa un esempio per il mondo: solidarietà, rispetto dei diritti umani e democrazia. Solo così potrà affrontare le sfide migratorie senza tradire la sua stessa identità. Il voto della CDU con l Afd rappresenta una svolta pericolosa, ma non è troppo tardi per invertire la rotta.

È necessario un dibattito pubblico onesto e coraggioso per ridefinire le politiche migratorie europee, mettendo al centro la dignità umana e non la paura

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