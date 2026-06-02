Il voto di mio padre: un antifascista che non scelse la Repubblica per paura del populismo

La storia di un uomo che, antifascista e condannato a morte dai nazisti, il 2 giugno 1946 votò per la monarchia perché temeva che l'elezione diretta del capo dello Stato potesse favorire un nuovo Mussolini. Poi, grazie alla Costituzione, cambiò idea e fu felice della Repubblica. Una riflessione sui pericoli del populismo e sull'importanza degli argini costituzionali.

La storia di mio padre è una di quelle che sfuggono alle semplificazioni della retorica politica. Classe 1903, antifascista convinto, condannato a morte dai nazisti nell'inverno del 1943 per aver confiscato i mobili della casa del Fascio del suo paese a favore dell'ospizio dei vecchi, di cui era segretario gratuito e volontario.

Quel 2 giugno 1946, giorno del suo compleanno, non votò per la Repubblica. Non per simpatia monarchica: sua madre era una fedele savoiarda cattolica, ma lui non condivideva quella fedeltà. Il motivo era più profondo. Diffidava del popolo che l'avrebbe governata.

Gli insegnava l'esperienza del fascismo, un regime che aveva visto il successo popolare, l'osannazione del Duce, la folla acclamante. Mio padre sapeva che il consenso di massa poteva portare al potere uomini pericolosi. La sua paura era che l'elezione diretta del capo dello Stato potesse favorire un altro prodotto degli umori popolari, un nuovo Mussolini. Non accettava la vulgata post-resistenziale di un popolo buono oppresso da capi malvagi.

Lui aveva visto la complicità popolare con il fascismo, la sua natura populista. Per questo, quel giorno, scelse la monarchia: un insignificante rampollo di nobile famiglia gli sembrava meno pericoloso di un altro acclamato dalle folle. Più tardi, la Costituzione repubblicana lo rassicurò. I costituenti avevano previsto robusti argini alla democrazia diretta: l'elezione indiretta del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio.

Mio padre apprezzò quella saggezza, si pentì della sua scelta del 1946 e fu felice della Repubblica. Ma non rinnegò mai il ragionamento che l'aveva motivato. La sua era una lezione di antifascismo autentico, non di convenienza, ma di consapevolezza dei pericoli del populismo. Questa storia ci ricorda che la Repubblica italiana è nata anche da un voto di diffidenza verso il popolo, da parte di un democratico che temeva la demagogia.

E oggi, in tempi di nuovi populismi, quella lezione è più attuale che mai. La Costituzione resta il baluardo contro gli eccessi della democrazia diretta, e il 2 giugno non è solo la festa della Repubblica, ma anche la celebrazione di un sistema di pesi e contrappesi che protegge la libertà. Mio padre, con la sua scelta controversa, ci ha insegnato che l'antifascismo non è un'etichetta, ma una vigilanza costante contro ogni forma di autoritarismo popolare.

E la sua storia, fatta di coraggio, coerenza e timori ragionevoli, è un tassello prezioso della memoria collettiva italiana





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