Il voto sul futuro delle Nuove Tecniche Genomiche si gioca nelle prossime ore

La proposta legislativa sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT) è al centro di una mobilitazione senza precedenti. L'obbligo di etichettatura e l'estensione della brevettabilità ai semi NGT sono i nodi irrisolti che potrebbero far tornare in sede negoziale l'intero processo legislativo. La coalizione 'Blacked-Out Ingredients' riunisce oltre 60 organizzazioni in 18 Paesi europei e si batte per il mantenimento dell'etichettatura obbligatoria e contro i brevetti sui semi.

Il momento della verità è arrivato per la proposta legislativa sulle Nuove Tecniche Genomiche ( NGT ), che include tecnologie di editing genetico come Crispr-Cas9. Dopo mesi di mobilitazione, petizioni e email, l'esito del voto del Parlamento europeo, previsto nelle prossime ore, è tutt'altro che scontato.

La proposta era nata come un passaggio quasi burocratico, ma una mobilitazione del fronte ambientalista e dei consumatori ha trasformato il dossier in uno dei più controversi della legislatura. I nodi irrisolti sono essenzialmente due: l'obbligo di etichettatura per i prodotti derivati da piante ottenute tramite editing genetico e l'estensione della brevettabilità ai semi NGT. Se il Parlamento dovesse approvare emendamenti su questi punti, l'intero processo legislativo tornerebbe in sede negoziale.

Una prospettiva che le organizzazioni mobilitate in queste settimane considerano necessaria. Secondo l'attuale normativa europea, tutti gli organismi geneticamente modificati sono soggetti a un sistema di garanzie articolato: valutazione obbligatoria del rischio prima dell'immissione in commercio, tracciabilità lungo tutta la filiera produttiva ed etichettatura sulle confezioni.

Garanzie che, secondo le stesse proiezioni della Commissione europea, verrebbero meno per circa il 94% delle piante NGT, che potrebbero entrare nel mercato UE senza alcun obbligo di etichettatura, tracciabilità né valutazione preventiva del rischio. Il risultato sarebbe una doppia erosione: della capacità dei consumatori di fare scelte consapevoli e del controllo degli agricoltori sui propri semi, sempre più soggetti a brevetti aziendali.

Un rischio che ricade in modo particolare sulle filiere biologiche e biodinamiche, che basano la propria credibilità proprio sulla trasparenza e sulla tracciabilità dei processi produttivi. La mobilitazione ha numeri significativi. Oltre 600.000 cittadini europei hanno firmato petizioni a favore del mantenimento dell'etichettatura obbligatoria per i prodotti NGT. Più di 208.000 messaggi di posta elettronica sono stati inviati direttamente ai membri del Parlamento europeo attraverso la piattaforma della campagna.

Una pressione dal basso che ha contribuito a cambiare il clima politico attorno al dossier, rendendo il voto di domani molto meno prevedibile di quanto non fosse all'inizio dell'anno. La coalizione 'Blacked-Out Ingredients' riunisce oggi oltre 60 organizzazioni in 18 Paesi europei: un fronte trasversale che va dai produttori biologici e biodinamici alle associazioni di consumatori, dai rivenditori indipendenti agli apicoltori, dai selezionatori vegetali tradizionali ai movimenti ambientalisti.

Un'alleanza insolita, che testimonia quanto il tema NGT tocchi interessi e preoccupazioni che attraversano settori anche molto diversi tra loro. Tra le questioni più spinose, e spesso meno discusse nel dibattito pubblico, c'è quella dei brevetti sui semi.

La proposta legislativa, nella sua formulazione attuale, aprirebbe la possibilità per le grandi aziende di brevettare le piante ottenute tramite editing genetico, incluse caratteristiche che in natura esistono già, ma che le NGT consentono di replicare o trasferire in modo più rapido e preciso. Una prospettiva che preoccupa in modo particolare i selezionatori vegetali indipendenti e le cooperative agricole, che temono di perdere accesso a materiale genetico oggi disponibile liberamente.

Per gli agricoltori biologici e biodinamici, il rischio è duplice: da un lato la contaminazione involontaria delle proprie produzioni da parte di piante NGT coltivate nelle vicinanze, dall'altro la difficoltà di garantire ai propri clienti - e alle catene di certificazione - che i prodotti siano effettivamente privi di organismi geneticamente modificati, in assenza di un sistema di tracciabilità obbligatoria





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