Il weekend del freestyle a Napoli: calcio e street dance si incontrano in Piazza Municipio

Sabato 6 e domenica 7 giugno Piazza Municipio diventerà il palcoscenico di due eventi importanti firmati Red Bull. Il 6 giugno andrà in scena la finale di Red Bull King D'O Rione, il torneo di calcio di strada dedicato ai quartieri napoletani, mentre il 7 giugno sarà il momento della National Final di Red Bull Dance Your Style 2026, la competizione globale di street dance.

Sabato 6 e domenica 7 piazza del Municipio diventa il palcoscenico di due eventi importanti che non fanno mai una sola cosa allo stesso modo.

Si muovono, cantano, improvvisano e trasformano ogni piazza in un palco e ogni strada in un linguaggio condiviso. Questa energia nasce da un weekend capace di unire due mondi solo apparentemente lontani: il calcio di strada e la street dance. Il 6 e 7 giugno Piazza Municipio diventerà il cuore pulsante del freestyle con due eventi firmati Red Bull che porteranno in città alcuni tra i migliori talenti italiani della scena urban.

Sabato 6 giugno andrà in scena la finale di Red Bull King D'O Rione, il torneo di calcio di strada dedicato ai quartieri napoletani, mentre domenica 7 giugno sarà il momento della National Final di Red Bull Dance Your Style 2026, la competizione globale di street dance dove è il pubblico a decidere il vincitore. Due eventi uniti dalla stessa anima: quella del freestyle, della creatività, dell'improvvisazione e della connessione con il pubblico.

Da una parte il pallone interpretato come gesto tecnico, spettacolo e identità di quartiere. Dall'altra il corpo che reagisce alla musica in tempo reale, trasformando ogni battle in un dialogo diretto con la folla. In mezzo, Napoli: una città dove la cultura di strada è linguaggio quotidiano e dove il concetto di piazza è ancora sinonimo di partecipazione collettiva. Dopo oltre un mese di qualificazioni diffuse nei quartieri della città, Red Bull King D'O Rione arriva al suo atto conclusivo.

Il torneo, ispirato alla tradizione della 'Tedesca Napoletana', ha attraversato Napoli trasformando playground e campi di quartiere in arene urbane. Ora tutto è pronto per la finale di sabato 6 giugno in Piazza Municipio, che prenderà il via alle 17:00 e proseguirà fino alle 23.30. Ad accompagnare le sfide ci sarà la voce di Matteo Procentese e una giuria d'eccezione composta dai giocatori del Napoli Futsal Guilhermão, Borruto, Bortoletto, Perugino e Japa Duarte.

Il giorno successivo, domenica 7 giugno, la piazza cambierà ritmo ma non energia con la National Final di Red Bull Dance Your Style 2026. Sedici dancer si sfideranno in battle, uno contro uno, su tracce musicali a sorpresa, attraversando diversi stili di street dance, in un format in cui improvvisazione, musicalità e personalità sono tutto.

Anche qui il protagonista assoluto sarà il pubblico: saranno infatti gli spettatori a decretare il vincitore di ogni battle alzando in aria le card rosse o blu. La giornata inizierà alle 14:30 con la conferma delle registrazioni, proseguirà alle 17:00 con il Qualifier e a partire dalle 19:00 culminerà con la National Final, dove il vincitore conquisterà un posto alla World Final di Zurigo.

Sul palco saliranno 16 sfidanti accompagnati dagli host Teddy e Chiaretta e dal DJ set di Ake. Durante l'halftime showcase spazio anche a Gaia De Martino e Alessio Cavaliere, ballerini conosciuti dal grande pubblico grazie al programma TV Amici.

Per tutto il weekend Piazza Municipio si trasformerà così in un grande playground urbano aperto alla città: un luogo dove calcio, musica, danza e tifo diventano strumenti di espressione collettiva e dove il freestyle incontra una delle città che più di tutte ha fatto dell'improvvisazione, della creatività e dell'energia popolare il proprio marchio di fabbrica. L'accesso a entrambi gli eventi sarà gratuito e aperto al pubblico.

Per Red Bull Dance Your Style sarà necessario registrarsi tramite Eventbrite fino a esaurimento posti disponibili





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Red Bull King D'o Rione Dance Your Style Napoli Piazza Municipio Calcio Di Strada Street Dance Freestyle Creatività Improvvisazione Connessione Con Il Pubblico.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

I volti della Repubblica: celebrazione in piazza del Quirinale per gli 80 anni dalla referendumIl 2 giugno, in diretta su Rai 1 da piazza del Quirinale, si è tenuto lo spettacolo 'I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum' che ha chiuso le celebrazioni per l'anniversario della Repubblica italiana. L'evento, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e delle massime autorità dello Stato, ha visto la partecipazione di un vasto cast di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. Attraverso monologhi, performance musicali e video storici, la serata ha ripercorso gli ultimi ottant'anni di storia italiana, sottolineando i valori democratici e l'identità nazionale. L'attrice Paola Cortellesi ha aperto le danze con un omaggio alle donne che hanno conquistato il voto nel 1946, mentre Gianni Morandi ha ricordato come la Repubblica sia come una madre che protegge il Paese. L'evento, promosso dalla Presidenza della Repubblica e dalla Rai, ha coinvolto anche numerose piazze in tutta Italia in una grande festa diffusa.

Read more »

L'editoriale/ Il valore della piazzaÈ una celebrazione molto impegnativa quella degli ottant’anni della repubblica e della elezione della Assemblea Costituente che doveva dare al Paese la sua nuova Carta fondamentale....

Read more »

Piazza Affari supera i 50.100 punti, record dopo 26 anniIl Ftse Mib torna ai livelli del 2000, ma è un primato amaro per l'Italia. La crescita economica stagnante, il sostegno dell'AI, tassi alti e stabilità politica hanno contribuito al rialzo.

Read more »

Milano Health Week 2026: screening gratuiti, prevenzione e innovazione in Piazza Gae AulentiDal 4 al 6 giugno Milano ospita la Milano Health Week 2026: screening gratuiti, incontri con specialisti, prevenzione e tecnologie innovative

Read more »