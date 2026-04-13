Ilaria Salis: Il Tribunale di Budapest pone fine al processo penale

L'europarlamentare Ilaria Salis annuncia la conclusione del processo a suo carico in Ungheria. L'annuncio, fatto a Radio1, segna un importante sviluppo nella vicenda giudiziaria che l'ha vista coinvolta a Budapest. Salis era stata arrestata nel 2023 con l'accusa di aggressione a militanti neonazisti, e rischiava una condanna a 11 anni. L'immunità parlamentare, ottenuta dopo l'elezione al Parlamento Europeo, ha giocato un ruolo cruciale.

13 aprile 2026 | 14.20 Ilaria Salis , europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ( AVS ), ha annunciato durante la trasmissione Un giorno da pecora su Radiouno Rai la conclusione del suo processo in Ungheria . 'Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo.

In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo', ha dichiarato Salis. L'annuncio segna un punto cruciale in una vicenda che ha catturato l'attenzione internazionale, sollevando importanti questioni sul sistema giudiziario ungherese e sulla protezione dei diritti umani. L'arresto di Salis, avvenuto nel febbraio 2023 a Budapest, era scaturito dall'accusa di aver partecipato all'aggressione di tre militanti neonazisti. La detenzione cautelare e il processo, che la vedevano a rischio di una condanna a undici anni di carcere, hanno rappresentato un momento di grande difficoltà e preoccupazione per la politica italiana e per i suoi sostenitori. La sua candidatura alle elezioni europee del 2024, promossa da AVS, si è rivelata una mossa strategica che le ha permesso, una volta eletta, di ottenere la liberazione grazie all'immunità parlamentare, successivamente confermata dal voto del Parlamento europeo. Questo iter processuale sospeso e poi interrotto, evidenzia le complesse dinamiche tra la giustizia nazionale e le prerogative del Parlamento europeo, in particolare in relazione alla figura dei suoi membri e alla protezione della loro immunità. La situazione ha anche sollevato interrogativi sulla sovranità nazionale e sulle implicazioni politiche e legali delle decisioni giudiziarie in contesti internazionali. La decisione di porre termine al processo, sebbene tecnicamente possa essere riaperto con un nuovo iter, rappresenta una vittoria per Salis e per tutti coloro che hanno sostenuto la sua causa, sia in Italia che all'estero. L'attenzione mediatica e l'impegno di diverse organizzazioni per i diritti umani hanno contribuito a mantenere alta l'attenzione sul caso, esercitando una pressione che, probabilmente, ha influito sulla decisione delle autorità ungheresi





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