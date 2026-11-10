Ilary Blasi a Vanity Fair: ammette di aver monetizzato con Che stupida e Unica

Ilary Blasi, 45 anni, parla a Vanity Fair del libro Che stupida e della serie Unica, ammettendo di aver monetizzato la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Ilary Blasi, 45 anni, si racconta in una lunga intervista concessa a Vanity Fair, in cui torna su alcuni dei capitoli più discussi della sua vita privata. Schietta e ironica, la conduttrice del Grande Fratello Vip affronta il rapporto con il marito Bastian Muller, imprenditore tedesco lontano dal mondo dello spettacolo, e la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Al centro del colloquio ci sono il libro Che stupida e la serie Netflix Unica, due progetti con cui Ilary Blasi ha scelto di raccontare pubblicamente la separazione dall'ex calciatore. Le risposte sono arrivate in modo diretto, senza giri di parole, come sottolinea il settimanale nel presentare l'intervista.

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Il libro Che stupida e la serie Unica: la versione dei fatti

Ilary Blasi ha spiegato di aver scelto il libro Che stupida e la serie tv Unica, trasmessa su Netflix, per raccontare la fine del matrimonio con Francesco Totti. Nel corso dell'intervista ha ribadito di non voler rinnegare questa decisione.

Alla domanda sulle critiche ricevute, la conduttrice ha ammesso che il progetto le ha portato un ritorno economico. Ha spiegato di aver voluto dire la propria verità, perché, secondo lei, la storia era stata raccontata da tutti tranne che da lei.

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Selvaggia Lucarelli e le critiche sulla monetizzazione

Selvaggia Lucarelli, oggi opinionista del Grande Fratello Vip, all'uscita del libro e della serie aveva accusato Ilary Blasi di aver capitalizzato la propria infelicità, trasformando la fine del matrimonio in un'occasione di guadagno. Ilary Blasi ha commentato quella critica senza risentimento.

Parlando della giornalista, Ilary Blasi ha detto di averla sempre apprezzata, anche quando in passato l'ha criticata pesantemente. Ha lodato la sua penna e la sua mente arguta, definendola un po' cinica, e ha sostenuto che Selvaggia Lucarelli non ha detto una cosa sbagliata.

Francesco Totti, i social e la vita privata con Bastian Muller

Francesco Totti continua a seguire Ilary Blasi sui social, e alla domanda sul perché lei ricambi l'attenzione la conduttrice ha risposto con poche parole: lui segue lei, e perché no?

Il rapporto tra i due ex coniugi, dopo un divorzio turbolento, vicende giudiziarie e tensioni, resta segnato da questo aspetto curioso. Nella stessa intervista, Ilary Blasi ha affrontato il tema della separazione dei beni con Bastian Muller, sottolineando che i soldi sono importanti, e ha dichiarato che i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel non partecipano alle proteste dei giovani.

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Il tono complessivo dell'intervista è diretto, ironico e privo di polemiche aperte, con Ilary Blasi che rivendica la propria versione senza attaccare chi l'ha criticata.