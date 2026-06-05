Ilary Blasi e Bastian Muller in vacanza a Kea: una fuga d'amore prima del matrimonio

La conduttrice Ilary Blasi si è concessa una pausa dal lavoro trascorrendo alcuni giorni su un'isola greca di lusso insieme all'imprenditore tedesco Bastian Muller. Tra spiagge cristalline, allenamenti al sole e momenti romantici, la coppia vive una luna di miele anticipata prima di ufficializzare le nozze.

Ilary Blasi ha deciso di prendersi una pausa dalla frenetica agenda televisiva e dal recente successo nella edizione del Grande Fratello Vip, scegliendo di trascorrere qualche giorno di relax su un'isola greca poco affollata, Kea , nota per le sue acque cristalline e le vedute panoramiche sull'Egeo.

In compagnia dell'imprenditore tedesco Bastian Muller, la conduttrice ha optato per un resort di lusso dove le giornate si alternano tra bagni al mare, sessioni di fitness all'aperto e pranzi a base di frutta fresca. Ilary, che ha documentato personalmente il soggiorno sui suoi canali social, ha condiviso una serie di scatti che la mostrano sdraiata su un lettino, unita a Muller, mentre sorride al sole, dimostrando una serenità che appare distante dal ritmo incalzante delle trasmissioni televisive.

La scelta di Kea non è casuale: l'isola offre un ambiente intimo, lontano dagli occhi dei media, e permette alla coppia di godere di momenti di intimità senza l'interferenza di paparazzi o rumori urbani. Il resort, situato su una scogliera con vista sul mare, dispone di camere con terrazze private, spa di alta gamma e ristoranti che propongono specialità mediterranee.

Durante la permanenza, Ilary ha pubblicato video di allenamenti su sabbia fine, dimostrando anche un impegno nella cura del proprio benessere fisico, mentre Muller è stato spesso ripreso mentre si dedicava alla lettura o a lunghe passeggiate lungo le coste rocciose.



Ilary e Bastian sembrano vivere quello che gli addetti ai lavori definiscono una luna di miele anticipata, sebbene il matrimonio non sia ancora stato ufficializzato.

Il recente weekend trascorso a Parigi, dove Muller avrebbe chiesto la mano della conduttrice, è stato descritto dalla coppia come un momento romantico che ha consolidato il loro legame. Al momento non sono state rivelate date precise per le nozze, ma fonti vicine al pair suggeriscono che la cerimonia verrà organizzata non appena le normative locali consentiranno la celebrazione di eventi pubblici.

Nel frattempo, la coppia continua a condividere momenti di affetto sui social, facendo trasparire un'atmosfera di complicità e felicità che ha catturato l'interesse del pubblico e dei giornalisti di gossip.



L'attenzione mediatica non si è limitata soltanto alle vacanze di Ilary, ma ha incluso anche altre notizie di costume e attualità.

Tuttavia, è proprio la testimonianza di una vita privata vissuta con discrezione che ha suscitato più commenti. La scelta di un'isola greca poco conosciuta, piuttosto che una località più tradizionale per le celebrità, suggerisce una volontà di distaccarsi dalle convenzioni e di costruire un ricordo personale lontano dalla pressione dei riflettori.

Ilary, che ha recentemente concluso la partecipazione al programma Battiti Live, sembra aver trovato in Kea il luogo ideale per ricaricare le energie e per consolidare il proprio rapporto con Muller, celebrando così un nuovo capitolo della propria vita sentimentale, che probabilmente culminerà con un matrimonio entro i prossimi mesi





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