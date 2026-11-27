L'artista parla al Quotidiano Nazionale del suo futuro in tv, del Grande Fratello VIP e della vita privata dopo le nozze con Alex Belli.

Ilary Blasi ha confermato di voler continuare a condurre programmi televisivi per i prossimi anni. L'artista ha chiarito di seguire il Grande Fratello VIP esclusivamente per obbligo professionale e di non considerare un ritorno come concorrente in un altro reality show.

La conduzione del Grande Fratello VIP e il futuro

La conduttrice ha dichiarato al Quotidiano Nazionale di seguire l'edizione attuale del Grande Fratello VIP solo perché costretta a farlo. La sua priorità è arrivare fino alla fine della messa in onda. Ha confermato di avere una preferita per la vittoria finale, ma ha scelto di mantenere il mistero. Non rivelerà il nome della concorrente che punta al successo.

Also read Grande Fratello Vip, Andreas Muller perde la calma e invoca la squalifica: la regia stacca, cosa è successo

Non prevede di lasciare la televisione nel breve periodo. Tuttavia, ammette che in un futuro non troppo lontano potrebbe decidere di abbandonare i riflettori. Ha espresso la certezza di trovarsi ancora davanti alle telecamere tra dieci anni. La sua carriera continua a essere un punto di riferimento per il pubblico.

La reazione sui concorrenti e la cena con Alex Belli

Ilary Blasi si è espressa chiaramente sulla possibilità di partecipare a un reality come concorrente. Ha risposto negativamente affermando che non vi parteciperebbe mai. L'unica eccezione potrebbe essere un ritorno al Grande Fratello, ma solo in veste di conduttrice. La distinzione tra i due ruoli è netta nella sua prospettiva professionale.

Advertisement

È stata anche intervistata sulla cena con Alex Belli. La sua risposta è stata decisa e categorica. Ha affermato che non affiderebbe mai una cena ad Alex Belli. La battuta evidenzia la dinamica del loro rapporto domestico e la sua opinione sulle capacità culinarie del marito.

La vita privata e le riflessioni sulle nozze

La artista ha parlato della sua situazione sentimentale dopo le recenti nozze. Ha scherzato sulla passione che potrebbe svanire dopo il matrimonio. Ha sottolineato di essersi appena sposata e di non poter fare previsioni immediate. La sua reazione è stata leggera e ironica durante l'intervista.

Ha definito se stessa come una eterna moglie. Ha escluso l'ipotesi di rimanere semplicemente fidanzata per la vita. Questa scelta riflette il suo impegno e la serietà con cui affronta il nuovo ruolo coniugale. Le sue parole confermano la stabilità della sua relazione personale.