Ilary Blasi parla a 360 gradi della sua carriera, del matrimonio con Bastian Muller e del passato con Francesco Totti. Intervista esclusiva su amore e lavoro.

Ilary Blasi, conduttrice televisiva italiana nota per la sua presenza storica in programmi come Il Grande Fratello Vip, ha affrontato un'intervista a 360 gradi che ha rivelato numerosi dettagli sulla sua attuale fase di vita professionale e privata. La 45enne, che si appresta a condurre un nuovo progetto televisivo, ha dichiarato di vivere un momento di grande serenità, sia sul lavoro che nella sfera personale, dopo la fine della sua lunga relazione con l'ex calciatore Francesco Totti.

La serenità ritrovata con Bastian Muller

La conduttrice ha confermato di aver ritrovato l'equilibrio emotivo dopo la fine del matrimonio con Totti, avvenuto alcuni anni fa. Recentemente, Ilary Blasi ha convolato a nozze con l'imprenditore tedesco Bastian Muller, un'unione che la vede oggi felice e innamorata. L'attrice e presentatrice ha sottolineato come questo nuovo capitolo della sua vita privata rappresenti un punto di svolta positivo, allontanando le ombre del passato e portando luce nella sua quotidianità accanto al nuovo marito.

Also read Nuovi Inviati per Pechino Express: Chanel Totti e Paolantoni Confermati con Guido Meda

Riflessioni sul passato con Francesco Totti

Quando le è stato chiesto di parlare della fine del suo legame ventennale con Francesco Totti, padre dei suoi tre figli, Ilary Blasi ha risposto con schiettezza. Ha dichiarato di aver voluto dire la sua verità, utilizzando anche un libro e una serie televisiva come strumenti per raccontare la sua versione dei fatti. La conduttrice non ha espresso rimpianti per quanto accaduto in quel periodo, sottolineando anzi come quelle esperienze, seppur complesse, abbiano anche consentito alla sua famiglia di ottenere soddisfazioni economiche e di consolidare la propria storia.

Advertisement

Verità su Grande Fratello Vip e abitudini personali

Intervistata da Gabriele Parpiglia per Il Quotidiano Nazionale, Ilary Blasi ha affrontato temi legati alla sua routine e alla sua carriera televisiva. Ha ammesso di addormentarsi prima delle 23, ma specificando che lo fa a letto e non sul divano, un errore che sostiene di non aver mai commesso stabilmente. Inoltre, ha rivelato di non guardare mai una puntata intera del Grande Fratello Vip se non è lei a condurre il programma, definendo quasi una forzatura vederlo condotto da altri, mentre confermano di rifare tutto ciò che ha fatto finora, sia sotto luci che sotto ombre.

Amore, seduzione e il futuro televisivo

Sul fronte sentimentale, Ilary Blasi ha ribadito di sentirsi un'eterna moglie, confermando il suo impegno nei rapporti affettivi. In una domanda scherzosa su chi scegliere tra Chiara Ferragni e Pierluigi Diaco, la conduttrice ha scelto il giornalista, citando le recenti polemiche che lo hanno coinvolto. Pur partecipando attualmente a Ballando con le Stelle come osservatrice o in qualità non concorrente, ha escluso di partecipare mai come concorrente, mentre ha espresso grande entusiasmo per la possibilità di tornare sul palco dell'Ariston a Sanremo, definendolo un evento sempre bello e una grande occasione professionale.