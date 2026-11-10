Ilary Blasi, matrimonio e maturità: l'intervista esclusiva a Vanity Fair

Ilary Blasi parla del suo matrimonio con Bastian Szabo, della sua carriera e del rapporto con Silvia Toffanin. Un'intervista a Vanity Fair sulla sua nuova vita e sulla sua filosofia personale.

L'attrice e conduttrice Ilary Blasi ha rilasciato un'intervista dettagliata a Vanity Fair Italia, firmandola insieme a Federico Rocca. In questa occasione, la protagonista ha aperto un dialogo franco sulla sua vita privata e professionale. Ha rivelato i dettagli del suo recente matrimonio con Bastian Szabo e la sua visione sulla maturità raggiunta a quarantacinque anni. Ilary racconta di come la sua consapevolezza personale abbia cambiato il suo approccio alle relazioni e al lavoro televisivo.

Il matrimonio con Bastian Szabo e la sua filosofia

Ilary Blasi ha celebrato le sue nozze con Bastian Szabo in una cerimonia raccolta a Roma. L'evento ha previsto la presenza di soli cinquanta invitati. I telefoni cellulari sono stati rigorosamente vietati durante la cerimonia. Questa scelta è stata vissuta con uno spirito diverso rispetto al passato. La conduttrice del Grande Fratello Vip ha dichiarato di essere oggi una donna più matura. A quarantacinque anni, Ilary si sente piena di consapevolezza. Non ha paura della solitudine e sa stare bene da sola.

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Parlando del suo matrimonio, Ilary ha ammesso di trovare estremamente sexy il fatto che Bastian volesse sposare proprio lei. Ha apprezzato che lui non si vergognasse di dimostrarlo pubblicamente. Ilary ha una visione dell'amore molto pragmatica. Se qualcuno vuole stare con lei, possono stare bene insieme. Se invece si stufano, possono andare via. Lei non trattiene nessuno. Questa libertà nasce dalla certezza di fidarsi solo di se stessa.

Carriera televisiva e rapporti professionali

La carriera di Ilary Blasi è iniziata a diciannove anni. Allora lasciò Roma per trasferirsi a Milano. Il suo obiettivo era trasformare un sogno in un mestiere. Non ama l'autocelebrazione, ma non nega il proprio merito. Ritiene che nella vita ci siano coincidenze e fortuna. Tuttavia, a un certo punto, bisogna anche dimostrare di saper fare il lavoro. Forse ha avuto un po' di merito, ma non vuole definirla talentuosa in modo assoluto.

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Ilary ha conosciuto Silvia Toffanin nel 2001 a Passaparola. Entrambe muovevano i primi passi nel mondo della televisione. Blasi racconta di essere molto legata a Toffanin. Tuttavia, fanno vite diverse e vivono in città diverse. Purtroppo non riescono a condividere tutto il tempo che vorrebbero. Ilary risponde con ironia alle domande sul suo ruolo. Prima l'hanno definita moglie, poi amica, poi amante. C'è sempre un possessivo nel modo in cui viene descritta dagli altri.

L'evoluzione del ruolo femminile e la verità sul divorzio

Ilary riflette sull'evoluzione del ruolo delle donne nella televisione italiana. Dagli esordi, le opportunità femminili sembravano passare per ruoli ben definiti. Oggi, rivendica la libertà di non corrispondere alle aspettative di nessuno. Non ha l'ansia di piacere a tutti. Quando dicono che rimane un po' coatta, ha ragione. In lei rimane un rigurgito di borgata. Non se ne prende, perché è la verità.

Ilary parla anche del rapporto con il denaro. Lo considera importante perché permette di poter scegliere. Riconosce però il potere di compromettere anche i legami più solidi. Ha voluto raccontare pubblicamente la fine del suo precedente matrimonio. Ha detto la sua verità, visto che l'avevano raccontata tutti tranne lei. Non si nasconde dietro un dito. Ammette di aver monetizzato la situazione. Oggi, al centro della sua vita ci sono i suoi figli. Vuole trasmettere loro di amare prima di tutto se stessi. Quando ti vuoi bene, è più facile capire chi ti deve stare accanto.