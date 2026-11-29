Ilary Blasi prepara il ritorno su Canale 5 con Ok il Prezzo è Giusto. Dal 7 dicembre al via il nuovo gioco, mentre prosegue la finale del Grande Fratello Vip con le quote aggiornate.

Ilary Blasi ha finalmente avviato le attività per il ritorno storico del game show Ok il Prezzo è Giusto su Canale 5. La conduttrice ha già preso possesso del suo nuovo camerino presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese, dove è stata immortalata mentre interagiva con autori e produzione. Il debutto ufficiale è fissato per il 7 dicembre, con trasmissioni dal lunedì al venerdì alle ore 18.40.

Dettagli Produzione e Collaborazioni

A fianco della conduttrice, secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Giuseppe Candela, dovrebbe confermare la sua presenza Megan Ria. La giovane attrice, ex ballerina di Amici e concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è indicata come possibile collaboratrice fissa del programma. Le riprese sono attualmente in corso a Cologno Monzese, dove il set è stato allestito con le ultime novità tecniche previste per questa nuova stagione.

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Vita Privata e Ritmi di Lavoro

Nonostante il ritmo serrato delle registrazioni, Ilary Blasi riesce a ritagliarsi momenti personali tra Milano e Roma. La coppia, sposata lo scorso 13 settembre, ha celebrato la loro unione con una cena romantica da DaV by Da Vittorio Louis Vuitton in via Bagutta. Durante l'uscita, la conduttrice ha condiviso le immagini della serata sui suoi social, mostrando il gusto per i piatti iconici come i paccheri al pomodoro alla Vittorio, specialità del ristorante tre stelle Michelin dei fratelli Cerea.

Quote Finali Grande Fratello Vip

Prima di dedicarsi completamente al nuovo preserale, Ilary Blasi dovrà guidare la finale del Grande Fratello Vip. Dopo 75 giorni di gara, restano in lizza sei concorrenti con quote bookmaker in forte evoluzione. Federica Morello è diventata la nuova favorita con quotazioni a 1,55 su William Hill e a 1,85 su Better. Andreas Muller, a lungo in testa, scivola a 2,50, mentre Alessandro Roncaccia si attesta a quota 6,00.

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Pianificazione Prossimi Impegni

Ilary Blasi sembra non avere giorni di pausa nel suo calendario. Dopo la consegna del trofeo nella finale del reality show, è previsto il ritorno a Milano per accumulare quante più puntate possibili di Ok il Prezzo è Giusto. Nell'entourage della conduttrice si valuta già la possibilità di un eventuale trasferimento della produzione a Roma, qualora il programma diventasse un appuntamento fisso del palinsesto, garantendo maggiore stabilità lavorativa.

Luna di Miele Rimandata

Per il momento, la tanto sospirata luna di miele con Bastian resta ancora da recuperare. Gli impegni televisivi, che vedono la conduttrice divisa tra la conduzione del reality e le riprese del nuovo gioco, non consentono ancora una pausa prolungata. La situazione sembra destinata a rimanere invariata fino al completamento delle registrazioni iniziali del programma serale, mantenendo alta l'attenzione del pubblico sulle sue prestazioni.