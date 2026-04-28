Ilenia Pastorelli e Gian Marco Tognazzi parlano di amore: le riflessioni sull’amore moderno

Ilenia Pastorelli e Gian Marco Tognazzi condividono le loro riflessioni sull’amore moderno, analizzando le difficoltà delle relazioni contemporanee e offrendo consigli basati sulle loro esperienze personali.

Ilenia Pastorelli ha condiviso alcune riflessioni profonde sul suo rapporto con l’amore, rivelando come un personaggio specifico le abbia fatto aprire gli occhi su questo tema.

L’attrice, protagonista di film come Lo chiamavano Jeeg Robot, ha raccontato che Federica, un personaggio che interpreta, cerca in tutti i modi di recuperare la relazione con il suo ex, spinta da una sofferenza interiore e dalla ricerca di una salvezza nell’altro. Questo è un comportamento che, secondo Pastorelli, accomuna molte persone, ma che lei stessa non riesce a comprendere appieno.

L’attrice ha dichiarato di non aver mai messo la propria felicità nelle mani di un altro, perché considera questo gesto un modo di dare potere a qualcuno, qualcosa che lei non ha mai voluto fare, nemmeno quando si è innamorata. La sua esperienza amorosa, finora, non è stata delle più fortunate. Non ha mai avuto un incontro folgorante e non si è mai sentita dire: “Senza questa persona non posso stare”.

Questa mancanza di un amore totale e assoluto è un tema che sembra accomunare molte donne oggi, come ha notato Pastorelli durante una cena con altre dieci donne, tutte con le loro storie di delusioni e sofferenze. Secondo l’attrice, c’è una crisi generale che colpisce gli uomini, una situazione che si riflette anche sui social network.

Gli uomini di oggi, a suo dire, non sono più come quelli del passato, come Gian Marco Tognazzi e Paolo Calabresi, altri due protagonisti del film insieme a Claudia Gerini, Monica Guerritore e Max Tortora. Gli uomini moderni, secondo Pastorelli, non riescono a gestire situazioni problematiche, sono afflitti da una gelosia cronica e spesso si rivelano tossici e morbosi. Gian Marco Tognazzi, figlio d’arte e attore di grande esperienza, ha offerto un consiglio alla collega.

Ha raccontato di aver vissuto diverse fasi nella sua vita sentimentale, iniziando con l’idealizzazione dell’amore, che lo ha portato a grandi delusioni, poi passando a una fase più spensierata e infine cercando un equilibrio. Quando ha smesso di cercare compulsivamente l’amore, ha trovato la donna con cui sta da 23 anni, la moglie Valeria Pintone. Il consiglio di Tognazzi a Pastorelli è stato chiaro: l’amore arriva quando meno te lo aspetti





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