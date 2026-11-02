Iliana Iotova vince le elezioni presidenziali bulgare con 57,58%

Iliana Iotova diventa la prima donna presidentessa della Bulgaria vincendo il ballottaggio. Risultati ufficiali del 2 novembre 2026 confermano la vittoria.

Iliana Iotova ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Bulgaria, diventando la prima donna a ricoprire la carica di capo di Stato nel paese. I risultati quasi definitivi, diffusi lunedì dalla Commissione elettorale centrale, confermano questa storica vittoria. L'evento si è svolto a Sofia, in Bulgaria, con la data ufficiale del 2 novembre 2026 per il conteggio finale. Questa elezione rappresenta un momento cruciale per la politica bulgara, segnando un cambiamento significativo nella leadership nazionale.

Dettaglio dei risultati elettorali

Con il novantanovevirgilite percento dei verbali di seggio scrutinati, la coppia Iotova-Valchev ha ottenuto il cinquantasettevirgilite otto percento dei voti. Questo corrisponde a circa un milione e cento mila schede valide. La bassa affluenza alle urne ha caratterizzato lo svolgimento della giornata elettorale, influenzando probabilmente le dinamiche di voto. La vittoria di Iotova è netta e supera ampiamente le aspettative iniziali di molti osservatori politici.

Also read Bulgaria: Secondo turno presidenziale tra Iotova e Gyurov

Gli avversari Andrey Gyurov e Georgi Kandev hanno ricevuto il trentanovevirgilite sette percento dei voti. Tale percentuale corrisponde a circa settecentoquarantanovemila preferenze. Lo stacco tra i due schieramenti è considerevole, indicando un chiaro sostegno dell'elettorato verso la squadra uscente. I numeri riflettono una stabilizzazione del consenso dopo il primo turno, nonostante la frammentazione iniziale del panorama politico.

Contesto storico e politico

Il ballottaggio è avvenuto dopo un primo turno tenutosi il venticinque ottobre. In quell'occasione, nessun candidato aveva ottenuto la maggioranza assoluta necessaria per una vittoria immediata. Iotova e Valchev erano giunti primi con il trentaquattrovirgilite sei percento dei voti. I loro rivali Gyurov e Kandev si sono posizionati immediatamente dietro con il trentadue percento. La distanza tra i due gruppi ha reso necessario questo secondo turno per determinare il vincitore definitivo.

Advertisement

Iotova, già ex vicepresidente, era diventata presidente ad interim nel mese di gennaio. Questo passaggio di consegne è avvenuto dopo le dimissioni del presidente Radev. Radev si era dimesso per candidarsi alle elezioni parlamentari, che ha successivamente vinto. La sua lista è stata descritta da molti analisti politici come vicina al Cremlino. Questa connessione ha influenzato il dibattito politico durante la campagna elettorale.

Impatto e prospettive future

La vittoria di Iliana Iotova segna una svolta per la Bulgaria, introducendo una donna alla massima carica dello Stato. Questo evento storico potrebbe avere ripercussioni significative sulla direzione geopolitica del paese. La bassa affluenza suggerisce una possibile stanchezza dell'elettorato o una forte polarizzazione. Nonostante ciò, la vittoria chiara garantisce una certa legittimazione al nuovo governo. Le prossime mosse politiche saranno attente per capire come verrà gestita questa transizione.

La Commissione elettorale centrale ha lavorato per garantire la trasparenza del processo. I dati diffusi lunedì rappresentano il consolidamento finale del conteggio. La stabilità politica è ora una priorità per il nuovo capo di Stato. Le sfide economiche e sociali del paese richiederanno una governance solida e coordinata. L'attenzione dell'opinione pubblica sarà alta nei prossimi mesi per valutare l'operato del nuovo esecutivo.