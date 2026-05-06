Illycaffè tra sfide economiche e arte: il punto di Francesco Scocchia alla Biennale di Venezia

Francesco Scocchia, AD di Illycaffè, analizza l'impatto dell'inflazione e delle crisi logistiche sul mercato del caffè, confermando la tenuta dei prezzi per il 2026 e il legame storico con la Biennale di Venezia.

Il panorama economico globale si presenta oggi come un terreno estremamente complesso e instabile, specialmente per i settori legati all'importazione di materie prime. In questo contesto, Francesco Scocchia , amministratore delegato di Illycaffè , ha parlato durante la sua partecipazione alla Biennale Arte 2026 di Venezia, delineando un quadro preoccupante ma gestibile per l'azienda.

Il periodo che va dal 2025 all'inizio del 2026 è stato segnato da un incremento senza precedenti del costo del caffè verde. I dati parlano chiaro: il prezzo medio ha raggiunto i 368 centesimi per libbra, una cifra che rappresenta il triplo della media storica calcolata dal 1972 a oggi.

Se confrontiamo questo valore con l'anno precedente, il 2024, emerge un aumento superiore al 50 percento, un'impennata inflattiva che grava pesantemente su tutte le realtà produttive del settore, senza fare eccezioni. Scocchia ha descritto questa situazione come una vera e propria tempesta perfetta, dove l'aumento dei costi delle materie prime si somma a crisi geopolitiche critiche, come quella che interessa lo Stretto di Hormuz.

Sebbene il caffè non transiti direttamente per quell'area, l'instabilità colpisce il commercio dell'urea, componente essenziale per i fertilizzanti utilizzati nelle piantagioni di caffè in tutto il mondo. A questo si aggiunge una pressione insostenibile sulla logistica globale: i costi dei container sono aumentati di centinaia di dollari in pochissimi mesi, allungando i tempi di consegna e rendendo la programmazione produttiva un'operazione estremamente ardua e rischiosa.

Nonostante queste avversità, Illycaffè ha dimostrato una resilienza notevole, basata su una gestione oculata e una visione strategica di lungo periodo. L'azienda ha implementato azioni mirate di efficientamento dei costi e una strategia di pricing efficace per mitigare l'impatto dell'inflazione. Per quanto riguarda i prezzi al consumo, Scocchia ha rassicurato il mercato dichiarando che, per il momento, non sono previsti aumenti dei listini per l'anno 2026.

L'obiettivo è monitorare costantemente l'evoluzione dello scenario internazionale, pur ammettendo che tale decisione potrebbe essere rivista qualora le tensioni globali dovessero peggiorare ulteriormente. I risultati finanziari testimoniano la solidità della strategia adottata: l'anno scorso l'azienda ha chiuso con ricavi per 700 milioni di euro, segnando una crescita del 12 percento a tassi di cambio costanti.

Ancora più impressionante è l'analisi degli ultimi quattro anni, un periodo caratterizzato da shock continui, tra la coda della pandemia, il conflitto in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e l'impennata dell'inflazione. In questo arco temporale, Illycaffè è riuscita a crescere del 40 percento, passando da 500 a 700 milioni di euro di fatturato.

Questa performance è stata possibile grazie a un impegno collettivo, metaforicamente descritto come l'azione coordinata di una nave e del suo equipaggio capaci di dare il meglio di sé anche nelle condizioni meteorologiche più avverse. Parallelamente alla sfida economica, Illycaffè continua a investire profondamente nel campo della cultura e dell'arte, confermando il suo ruolo di main sponsor della Biennale Arte di Venezia dal 2003.

Per l'azienda, l'arte non è un semplice accessorio di marketing, ma un linguaggio universale capace di superare ogni barriera linguistica e culturale, diventando uno strumento di dialogo fondamentale. In questa edizione, l'azienda presenta la nuova Illy Art Collection, ispirata al tema della manifestazione intitolato In Minor Keys. Questa collezione celebra la capacità dell'arte di infiltrarsi nella quotidianità, trasformando gesti semplici in esperienze emotive profonde.

Attraverso il lavoro di quattro artisti, Illycaffè esplora il legame tra l'oggetto d'uso comune, come la classica tazzina da caffè, e la narrazione culturale. La tazzina cessa di essere un mero contenitore per diventare uno spazio di espressione artistica, riflettendo i valori di eccellenza, etica e sostenibilità che guidano il percorso aziendale.

In questo modo, l'impresa riesce a coniugare la rigorosa gestione industriale con una sensibilità umanistica, riaffermando la propria identità di marchio che non vende solo un prodotto, ma promuove un'idea di bellezza e di qualità della vita. L'integrazione tra business e cultura permette così a Illycaffè di navigare la tempesta economica mantenendo saldo l'orientamento verso l'innovazione e l'estetica





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