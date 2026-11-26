Ilona Staller annuncia la candidatura a sindaco di Roma. L'attrice rivela i primi punti del suo programma su Rai Radio Uno, dichiarando intenzione di migliorare la gestione attuale di Gualtieri.

Ilona Staller ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di candidarsi a sindaco di Roma durante un'apparizione televisiva radiofonica. L'attrice ha definito questa decisione come un regalo di compleanno, rivelando i dettagli della sua entrata in campo politico nella trasmissione "Un giorno da pecora" su Rai Radio Uno.

Candidatura e Target Politico

Staller ha comunicato ai conduttori Giorgio Lauro di voler raggiungere un obiettivo specifico e ambizioso: diventare la prima sindaca della capitale italiana. Ha precisato di risiedere a Roma dal 1972, sottolineando il profondo legame territoriale che la unisce alla città dove intende presentare la sua lista elettorale. L'annuncio è arrivato in diretta radio, confermando che sta attivamente lavorando alle procedure necessarie per la candidatura.

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Confronto con l'Amministrazione Vigente

Rispetto all'attuale amministrazione guidata da Roberto Gualtieri, Staller ha espresso una valutazione netta e senza mezzi termini. Quando le è stato richiesto di assegnare un punteggio all'operato del sindaco uscente, ha rifiutato di fornire un voto numerico. Ha tuttavia assicurato che il suo principale obiettivo politico è superare le performance dell'attuale guida della città, dichiarando testualmente che farà meglio di lui.

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Reazione alle Difficoltà e Programmi

Di fronte alle osservazioni dei conduttori sulle difficoltà oggettive per vincere le elezioni, Staller ha mantenuto un approccio determinato. Ha dichiarato di voler provare comunque a ottenere il risultato, dimostrando resilienza contro le previsioni scettiche. Ha iniziato a delineare le linee del suo programma politico, indicando che il primo punto fondamentale sta già prendendo forma nella sua strategia elettorale.