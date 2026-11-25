Il tribunale di Milano sospende l'espulsione di Ilyes Zahani, 20enne condannato a 8 mesi per l'aggressione a un rabbino e nato in Italia da genitori tunisini.

Il tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento di espulsione di Ilyes Zahani, il giovane di 20 anni accusato di aver aggredito un rabbino a Milano il 16 settembre. La decisione dei giudici impedisce che il ragazzo venga rimpatriato in Tunisia, il Paese di origine dei genitori.

Zahani era stato rinchiuso nel Cpr di via Corelli in attesa del trasferimento. Dopo la pronuncia del tribunale ha lasciato il centro di permanenza, assistito dagli avvocati Chiara Nicolai e Livio Neri.

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Come si è svolta l'aggressione al rabbino di Milano

Secondo la ricostruzione dei fatti, il cappello del rabbino era stato sfilato per scherno. Mentre l'uomo seguiva il gruppo e lo filmava, al rabbino sarebbe stato sferrato un calcio all'altezza dell'inguine.

Ilyes Zahani era coinvolto insieme al fratello Battar e a un altro amico. Battar Zahani è già stato rimpatriato in Tunisia, mentre il terzo giovane è stato portato in Marocco.

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I tre sono stati individuati poco dopo dalla polizia. L'indagine ha portato alla contestazione del reato di violenza per motivi religiosi nei confronti di Ilyes Zahani.

Condanna in primo grado e riduzioni di pena per Zahani

Ilyes Zahani è stato condannato in primo grado a 8 mesi di reclusione per il reato di violenza per motivi religiosi. La pena è il risultato di un calcolo che tiene conto di diversi benefici previsti dalla legge.

Al giovane è stata applicata una riduzione di un terzo legata al rito abbreviato, un procedimento che permette all'imputato di essere giudicato allo stato degli atti in cambio di una diminuzione della pena.

Un'ulteriore attenuante è stata riconosciuta per l'impegno nel percorso di giustizia riparativa, al quale Zahani era stato ammesso. La giustizia riparativa è un percorso che mette in contatto l'autore del reato e la vittima, con l'obiettivo di riparare il danno causato.

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Perché il tribunale di Milano blocca l'espulsione verso la Tunisia

Il tribunale di Milano ha stabilito che Ilyes Zahani non dovrà lasciare l'Italia. Per i giudici il provvedimento di espulsione non sarebbe adeguato, né ci sarebbero i presupposti per eseguirlo.

Secondo il tribunale manca un bilanciamento tra la vita del ragazzo in Italia, dove ha sempre vissuto pur non avendo la cittadinanza, e la necessità di espellerlo. Questo elemento ha pesato in modo decisivo nella valutazione finale.

La scelta di trattenere Zahani nel Cpr di via Corelli in vista del trasferimento in Tunisia era stata oggetto di critiche. Il 20enne non avrebbe alcun legame con il suo Paese d'origine, avendo sempre vissuto in Italia.