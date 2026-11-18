Il tribunale turco condanna Ekrem Imamoglu a due anni di carcere e lo allontana dalla politica per la vicenda del congresso CHP del 2023, ampliando le accuse contro il sindaco.

Un tribunale turco ha emesso mercoledì una nuova sentenza che condanna il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu a due anni di carcere per violazione della legge elettorale. Oltre alla reclusione, la corte ha imposto un nuovo divieto di esercitare cariche politiche, aggravando la sua situazione legale dopo la recente rielezione.

Dettagli della Condanna Elettorale

La condanna è stata stabilita in base a un caso che riguarda il congresso del Partito Popolare Repubblicano (CHP) tenutosi nel novembre 2023. Imamoglu era uno dei nove imputati in questa specifica vicenda e la corte ha disposto una pena di due anni e un mese di reclusione per tutti i coinvolti. L'emittente di stato TRT Haber ha confermato i dettagli della decisione giudiziaria relativa al presunto illecito.

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I giudici hanno accertato che gli imputati avrebbero offerto incentivi impropri per influenzare il voto. Nello specifico, l'accusa riguarda l'aver cercato di incoraggiare i membri del partito a votare per Ozgur Ozel durante l'elezione della leadership al congresso del 2023. Tutti gli imputati, incluso il sindaco, hanno costantemente negato queste accuse, mantenendo la propria innocenza.

Contesto Politico e Sfida a Erdogan

Questa decisione arriva in un momento delicato per l'opposizione turca, considerando che Ekrem Imamoglu era stato visto prima del suo arresto come il principale potenziale sfidante del presidente Tayyip Erdogan. La rielezione avvenuta domenica scorsa aveva rafforzato la sua posizione politica, ma il nuovo verdetto mira a limitarne l'attività pubblica. I media locali, tra cui CNN Turk, hanno segnalato l'impatto significativo di questo divieto sulla scena politica nazionale.

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Il caso si inserisce in una battaglia legale più ampia che coinvolge le élite politiche e amministrative della città. Il divieto di fare politica impedisce a Imamoglu di partecipare attivamente alla vita pubblica e di candidarsi per cariche elettive per un determinato periodo, riducendo la sua capacità di mobilitare il sostegno elettorale in vista delle prossime sfide politiche.

Storia Legale e Appelli Precedenti

La situazione giuridica di Ekrem Imamoglu è complessa e segnata da precedenti condanne. I tribunali avevano già imposto divieti politici nel 2022 e nel 2025, accompagnati da sentenze che lo condannavano a più di sei anni di carcere in totale per altri reati. Il sindaco ha presentato ricorso contro entrambi i precedenti divieti, contestando la legittimità delle decisioni giudiziarie in quelle cause specifiche.

Oltre a questo caso elettorale, Imamoglu è stato condannato in diverse altre cause minori. La sua difesa ha continuato a sostenere che le accuse sono politicamente motivate, mirando a indebolire l'opposizione attraverso il sistema giudiziario. La serie di condanne ha creato un precedente giuridico significativo per la gestione delle cariche pubbliche in Turchia.

Processo per Corruzione e Prossimi Passi

Parallelamente a queste questioni, il sindaco è stato processato a marzo in un vasto caso di corruzione che coinvolge oltre 400 imputati legati al Comune di Istanbul. Le accuse di corruzione portate contro di lui comportano pene detentive cumulative che si attestano su centinaia di anni di carcere. Imamoglu continua a negare fermamente queste accuse di corruzione, definendole prive di fondamento.

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Con l'emissione di questa nuova sentenza, si aprono nuove fasi procedurali per il sindaco. La comunità internazionale e gli osservatori nazionali monitoreranno da vicino le implicazioni di questo divieto politico sulla stabilità della regione e sul rapporto di forza tra l'esecutivo e l'opposizione. I prossimi passi legali includeranno probabilmente nuove audizioni e decisioni sui ricorsi pending.