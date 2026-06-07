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Imbarcazione di migranti si ribalta al largo di Malta: 10 morti e 48 salvati

Cronaca News

Imbarcazione di migranti si ribalta al largo di Malta: 10 morti e 48 salvati
MigrantiImbarcazioneRibaltata
📆6/7/2026 6:13 PM
📰Internazionale
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La guardia costiera italiana ha recuperato 10 corpi e tratto in salvo 48 persone dopo il capovolgimento di un'imbarcazione di migranti al largo di Malta. La nave era partita dalla Libia con circa 60 persone a bordo.

I soccorritori italiani hanno recuperato 10 corpi dopo che un'imbarcazione di migranti si è ribaltata nelle acque al largo di Malta . La nave, partita dalla Libia con circa 60 persone a bordo, si è capovolta a circa 45 miglia nautiche a est-sudest dell'isola.

Un peschereccio nella zona ha tratto in salvo circa 48 persone vive. La guardia costiera italiana ha inviato una motovedetta nell'area, che ha recuperato i corpi delle vittime. Le operazioni di ricerca proseguono coordinate dalle autorità maltesi

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Migranti Imbarcazione Ribaltata Malta Libia Salvati Vittime Guardia Costiera

 

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