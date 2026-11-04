Imma Vietri propone nuovo condono edilizio per la Campania nel Bilancio

La deputata Imma Vietri presenta emendamento per riaprire il condono edilizio del 2003 in Campania, colmando vent'anni di disparità normativa regionale.

La deputata Imma Vietri, esponente di spicco di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Affari sociali alla Camera, ha annunciato l'intenzione di presentare un emendamento alla Legge di Bilancio. L'iniziativa mira a riattivare i termini del condono edilizio originariamente varato dal Governo Berlusconi nel 2003, con l'obiettivo specifico di sanare gli abusi realizzati entro il 31 marzo dello stesso anno.

Obiettivo: eliminare disparità storica in Campania

La proposta di Imma Vietri nasce dalla volontà di correggere una disparità di trattamento che colpisce la Campania da oltre vent'anni. A differenza di quanto accaduto in altre regioni italiane, la Regione Campania non recepì il condono edilizio del 2003, periodo durante cui l'esecutivo regionale era guidato da Antonio Bassolino. Questa mancata applicazione ha creato uno svantaggio strutturale per i cittadini campani rispetto ai residenti in altre aree del paese.

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L'emendamento proposto si distingue per la sua precisione temporale, limitando la sanatoria esclusivamente alle costruzioni abusive effettuate entro la data limite del 31 marzo 2003. Non vi sarà alcuna estensione della norma alle edificazioni realizzate successivamente a tale termine. Questo approccio mirato intende chiudere una vicenda amministrativa irrisolta senza aprire nuove finestre di illegalità edilizia nel presente.

Supporto politico e coordinamento tra i gruppi

L'iniziativa legislativa non è isolata ma gode del supporto dei coordinatori campani della maggioranza. La richiesta è stata discussa in alcune riunioni recenti dedicate alla stesura della legge di bilancio, confermando una linea comune all'interno del gruppo parlamentare. L'obiettivo è trasformare questa richiesta politica in un emendamento concreto da allegare alla manovra finanziaria nazionale.

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Questa mossa riprende e rilancia una precedente iniziativa già portata avanti nella scorsa legislatura. In quel frangente, su impulso del collega Edmondo Cirielli, era stato presentato un emendamento simile che però non ha trovato seguito nell'iter legislativo finale. La nuova presentazione cerca di superare le difficoltà tecniche e politiche che avevano bloccato la proposta in precedenza, puntando su un consenso più ampio.

Impatto reale e prossimi passi legislativi

Se approvato, l'emendamento avrà conseguenze dirette sulla regolarizzazione urbanistica di migliaia di immobili in Campania. Per i proprietari coinvolti, significa poter accedere a procedure di sanatoria finora precluse a causa dell'inazione regionale degli anni Duemila. Il processo richiede comunque il passaggio formale attraverso l'emendamento alla Camera dei Deputati e l'approvazione finale nel testo unico della Legge di Bilancio.

Non è escluso che, durante l'esame parlamentare, la sanatoria possa subire ulteriori ampliamenti o modifiche. Tuttavia, la posizione attuale di Imma Vietri e dei colleghi di Fratelli d'Italia rimane ferma sul principio della chiusura del divario storico con le altre regioni. La battaglia legale e politica continua ora verso l'Aula, dove ogni dettaglio tecnico dovrà essere verificato per garantire la costituzionalità e la fattibilità della misura.