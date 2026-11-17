Immagini rare mostrano un gruppo isolato di indigeni Awá nel Maranhão che chiede cibo, evidenziano le minacce di taglialegna e la risposta della Funai.

Novembre 17 (Reuters) - Immagini rare e inedite di un gruppo isolato di indigeni emersi dalle profondità della foresta amazzonica brasiliana hanno accentuato l'attenzione sulle minacce immediate che gravitano sulle loro comunità. Questi nuovi avvistamenti, diffusi martedì da attivisti e organizzazioni per i diritti umani, rivelano la crescente pressione esercitata da taglialegna, cacciatori e allevatori illegali nei confronti delle popolazioni indigene non ancora contattate.

Il contatto storico con il popolo Awá nel Maranhão

L'organizzazione britannica Survival International ha condiviso martedì le immagini di un episodio descritto come un incontro storico, avvenuto il giorno precedente nello stato brasiliano del Maranhão, nel nord-est del Paese. Le riprese documentano l'interazione tra una squadra governativa e circa venti membri del popolo indigeno Awá, i quali sono stati identificati come non contattati e hanno espressamente chiesto cibo durante l'incontro. Questa definizione si riferisce a popolazioni indigene che, pur essendo consapevoli dell'esistenza del mondo esterno, evitano deliberatamente qualsiasi relazione permanente o stabile con gli estranei.

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Survival International ha sottolineato l'unicità temporale di questo evento, affermando che non si è verificato un approccio simile con gli Awá nella storia recente, e certamente non negli ultimi decenni. L'organizzazione ha suggerito che la richiesta di cibo da parte del gruppo potrebbe essere diretta conseguenza della pressione esercitata da intrusi che si stanno infiltrando sempre di più nel loro territorio ancestrale, costringendoli in una posizione di vulnerabilità estrema.

La posizione ufficiale della Funai e il piano di contingenza

L'agenzia brasiliana per gli affari indigeni, conosciuta come Funai, ha dichiarato in un comunicato ufficiale a Reuters di stare attentamente esaminando i video e le testimonianze condivise sui social media che mostrano i membri isolati del popolo Awá interagire con un villaggio situato nella Terra Indigena di Araribóia, nel Maranhão. La Funai ha confermato di aver attivato un piano di emergenza specifico per le situazioni di contatto, con l'obiettivo primario di minimizzare i rischi sanitari per le popolazioni indigene coinvolte.

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È fondamentale precisare che la Funai ha esplicitamente dichiarato che lo Stato brasiliano non sta cercando attivamente di entrare in contatto con questo gruppo isolato. La politica ufficiale rimane rigorosamente quella del non contatto, una linea guida stabilita per proteggere l'autonomia e l'integrità di queste popolazioni vulnerabili. Gli Awá sono un popolo di lingua Tupi-Guarani che risiede nel nord-ovest del Maranhão e, secondo i dati della Funai, alcuni membri rimangono ancora in volontaria isolamento.

Le minacce della deforestazione e la posizione di Survival International

Survival International ha reso pubbliche le immagini su richiesta di un gruppo di indigeni noti come Guardians of the Amazon, un'organizzazione che campaigns contro i taglialegna illegali e gli allevatori di bestiame nella regione. Reuters ha confermato di non poter verificare con certezza assoluta la posizione esatta e la data esatta del girato, tuttavia, nessuna versione precedente delle riprese era stata trovata online prima del 17 novembre. Questo isolamento informativo suggerisce che si tratti di un avvistamento effettivamente recente e non precedentemente circolato.

Negli ultimi decenni, i gruppi indigeni isolati attraverso l'intera Amazonia, la più grande foresta pluviale del mondo, sono stati sottoposti a minacce crescenti da parte di minatori illegali, taglialegna e allevatori che invadono sistematicamente le loro terre. Caroline Pearce, direttrice di Survival International, ha dichiarato che gli Awá non contattati sono sotto pressione estrema, poiché gli intrusi si insediano da tutti i lati del loro territorio, costringendoli in una sempre più piccola isola della foresta amazzonica, circondata dalla distruzione.

Impatto globale e next steps per la tutela indigena

L'organizzazione ha identificato complessivamente 196 gruppi indigeni non contattati in dieci paesi分布在 in Sud America, Asia e Pacifico. I dati indicano che quasi il novantaquattro percento di questi gruppi si trova nell'Amazonia, con 124 gruppi specifici localizzati esclusivamente in Brasile. Questa concentrazione demografica sottolinea l'urgenza di una protezione rafforzata per le ultime popolazioni non assimilate.

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COAPIMA, l'organizzazione per i diritti dei popoli indigeni del Maranhão, ha dichiarato martedì che l'incontro con il popolo Awá sottolinea l'importanza di un'azione attenta e metodica da parte delle agenzie responsabili. Hanno evidenziato i rischi che un contatto non pianificato può porre alle popolazioni indigene isolate, principalmente attraverso l'esposizione a malattie per le quali non hanno difese immunitarie e altre minacce alla loro integrità fisica e culturale. La situazione richiede quindi un monitoraggio costante e una risposta istituzionale coordinata per garantire la sopravvivenza di queste culture uniche.