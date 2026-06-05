Immigrati arsi vivi: schiavi della società signorile di massa

L'articolo analizza la condizione dei braccianti immigrati in Italia e negli Stati Uniti, sottolineando come siano considerati come una risorsa per la ricchezza del Paese e come la società possa considerarli come schiavi.

I quattro braccianti immigrati arsi vivi da due caporali, anch'essi immigrati, sono i moderni schiavi su cui campa la società signorile di massa, secondo calzante definizione di Luca Ricolfi.

I loro stipendi miserabili sono la nostra ricchezza, e si può risparmiare anche sul senso di colpa: che c'entriamo noi, che li abbiamo accolti, se s'accoppano fra di loro? Quando ad accopparli siamo noi, ci si scorda alla svelta, come è successo con, la cronaca dei duecentocinquanta anni di storia degli Stati Uniti. Mi sono imbattuto nelle pagine dedicate al linciaggio di New Orleans, di cui sapevo per averne letto in un.

Nel 1890, il capo della polizia di New Orleans, David Hennesy, fu ucciso in un agguato presumibilmente di italiani, quelli della 'mano nera' che si spartivano i traffici illeciti. Avevamo una pessima fama: Hennessy sosteneva che con gli italiani bisognava farla finita; per il sindaco, Joseph A. Shakespeare, la comunità siciliana andava eliminata dalla faccia della terra. Centinaia di siciliani finirono in carcere, e alla fine se ne processarono diciannove.

Però le prove non c'erano: nove furono assolti e si stabilì di ripetere il processo per gli altri dieci. Ma ottomila cittadini, chiamati a far giustizia dal quotidiano Daily Picayune, diedero l'assalto al carcere, trascinarono i diciannove siciliani in cortile e li massacrarono con centinaia di fucilate. Albert Kabongo, avvocato che assiste i braccianti aggrediti a Marsala, dice che 'per noi c'è un problema di sicurezza, ma sembra che il problema di sicurezza siamo noi'.

Avrebbe potuto dirlo anche da avvocato dei siciliani di New Orleans. Stefania Craxi: 'Non stiamo affossando il fine vita, Forza Italia ci prova con onestà intellettuale'Intervista con l'ambasciatore israeliano a Roma: 'Abbiamo stabilito che Hezbollah è il comune ostacolo, che Israele non ha rivendicazioni territoriali, che il Libano riconosce lo Stato israeliano. Ora dobbiamo dare al percorso una chance di successo. I media, anche italiani, non danno risalto ai 12 mila missili che ci hanno lanciato contro.

Le azioni di Ben Gvir sono state condannate. Scandaloso quello che è successo a Erri De Luca, un allarme per la libertà d'opinione'





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