Immobile Rivive a Parigi: Il Paris FC Sconfigge il Monaco con Ikonè e Koleosho

Ciro Immobile torna a brillare a Parigi, trascinando il Paris FC alla vittoria contro il Monaco con una prestazione convincente. Il bomber campano si è sbloccato dopo un periodo di adattamento, con Ikonè e Koleosho protagonisti. Il futuro del club e le prospettive di Immobile.

Dopo un periodo iniziale di adattamento in Francia, Ciro Immobile ha finalmente ingranato: il Paris FC ha sorprendentemente battuto il Monaco per 4-1, con una prestazione eccezionale anche dell'ex attaccante della Fiorentina, Ikonè. In campo anche Coppola, mentre Luca Koleosho ha siglato il goal finale. Il risultato ottenuto a Parigi venerdì scorso è stato inaspettato per diverse ragioni.

Innanzitutto, per il triplo vantaggio quasi immediato del Paris FC, che nei primi ventuno minuti ha gonfiato la rete del Monaco per ben tre volte. Inoltre, parliamo di un club, quello del Principato, reduce da una serie di vittorie consecutive che lo aveva portato vicino al terzo posto, posizione valida per la Champions League. Trainato da Ciro Immobile, il club parigino ha fermato l'avanzata del Monaco, consolidando invece la propria posizione. Il Paris FC non è più la squadra a rischio retrocessione di qualche mese fa, ma una formazione che ha preso gusto a lottare in Ligue 1. Nelle ultime due partite, lo ha dimostrato anche grazie a Immobile, che dopo un periodo di ambientamento sta trascinando una squadra imbattuta da sette turni consecutivi. La possibilità di qualificarsi in Europa è ormai svanita, ma con questa crescita il Paris FC cercherà di ottenere uno storico accesso a partire dalla prossima estate e dalla stagione 2026/2027. Del resto, il club è stato costruito per dare battaglia cittadina e nazionale al PSG, con una crescita costante che nel tempo si tradurrà probabilmente in un ruolo di assoluta protagonista. Certo, Ciro Immobile era già conosciuto a Parigi da anni per le sue gesta in Serie A e non solo, ma ora il pubblico locale lo sta vivendo in prima persona. Arrivato a febbraio, il bomber campano non aveva segnato gol nelle sue prime sei partite di Ligue 1, riuscendo a sbloccarsi contro il Le Havre lo scorso 22 marzo. Immobile ha poi saltato la partita contro il Lorient, tornando titolare per la sfida contro il Monaco. Il risultato? Un gran gol per il raddoppio del Paris FC e l'assist per il momentaneo tris, a cui è seguita la rete degli ospiti con Balogun. Il 36enne è stato il migliore in campo insieme all'ex Fiorentina Ikonè, autore del primo e del terzo gol. Considerando il lungo periodo trascorso fuori per infortunio durante la sua esperienza al Bologna, Immobile aveva bisogno di tempo per ritrovare la forma e tornare al suo livello abituale. \Immobile ha giocato da titolare quasi tutte le partite con il Paris FC, ad eccezione di quella contro il Lione, in cui è subentrato nell'ultimo quarto d'ora. Nonostante il gol non fosse arrivato, mister Kombouarè ha continuato a schierarlo titolare, trovando le risposte nelle ultime due partite. Ora che Immobile si è sbloccato, la strada a Parigi potrebbe essere in discesa. Il Paris FC è salvo e non è in corsa per un posto in Europa, per cui la squadra è libera da ogni 'obbligo' e maggiormente concentrata sulla propria evoluzione. Immobile può vivere un periodo d'oro in questo ultimo mese e mezzo di campionato, per essere confermato come pedina importante del Paris FC anche nella prossima stagione. A Parigi, in maglia Paris FC, giocano non solo vecchie conoscenze come Ikonè e Maxime Lopez e lo stesso Immobile, ma anche Diego Coppola in difesa e Luca Koleosho. L'attaccante italo-statunitense fa parte dell'Under 21 azzurra e potrebbe rappresentare il futuro della Nazionale maggiore, che cerca una rinascita dopo le mancate qualificazioni ai mondiali. Durante il secondo tempo di Paris-Monaco, Koleosho è subentrato all'infortunato Ikoné, formando un duo italiano con Immobile, in un attacco completato da Simon e Munetsi nel 4-2-3-1. Ed è stato proprio Koleosho a siglare il definitivo e sorprendente 4-1 che ha sconfitto il Monaco. A proposito di Serie A e Italia, dopo quattro mesi è tornato in campo anche Paul Pogba. Immobile ha firmato un contratto con il Paris FC fino al 2027 e al momento non ci sono indicazioni su una sua cessione estiva. Il mercato potrebbe portare in città diversi innesti importanti, considerando le potenzialità di un club appartenente alla famiglia Arnault e al proprietario Bernard, la quinta persona più ricca al mondo, ma l'ex Besiktas cercherà comunque di lottare per un posto da titolare in attacco, rappresentando al massimo la punta d'esperienza in panchina. Questioni future che il Paris FC valuterà in estate, anche in base all'ultimo mese di campionato di Immobile. Finalmente sicuro di sé, consapevole di quanto fatto in passato e di come può far valere tutta la sua esperienza sotto porta anche a Parigi





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