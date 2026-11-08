Immobiliare a Roma: 12 anni di stipendio per comprare casa, costi in rialzo

Nuovo report Aspesi rivela che a Roma servono 12 anni di stipendio per acquistare un immobile. I prezzi al metro quadro toccano quota 3.874 euro, superando Bologna e avvicinandosi a Milano e Firenze nel 2026.

Il mercato immobiliare nella Capitale presenta scenari sempre più complessi per i potenziali acquirenti. Secondo il report di Aspesi in collaborazione con Immobiliare.it e Intesa San Paolo, nel terzo trimestre del 2026 sono necessari dodici anni di stipendio per acquistare un immobile di 100 metri quadri a Roma. Questa cifra segna un netto peggioramento rispetto ai dati del 2024, quando la soglia si attestava a nove anni di retribuzione.

Prezzi al metro quadro e trend di crescita

Il valore medio di acquisto degli immobili è salito a 3.874 euro al metro quadro, rendendo Roma la città più costosa nel Lazio e una delle tre più care d'Italia. I costi si avvicinano a quelli di Milano e Firenze, superando anche Bologna. Nel terzo trimestre del 2026 si è registrato un aumento del 6,4% sulle compravendite e del 5,2% sulle locazioni rispetto allo stesso periodo del 2025.

Also read Nuovo allarme aereo, allerta su aereo da Roma atterrato a Lisbona

La provincia di Roma mostra valori inferiori ma in crescita. Il costo per l'acquisto si ferma a 1.868 euro al metro quadro con un incremento del 3,8% annuo. Le locazioni nell'area metropolitana registrano invece un calo dello 0,7%, con un prezzo medio di 11,5 euro al metro quadro. Per la città i canoni affittuali raggiungono 19,1 euro al metro quadro.

Divario tra nuovo e usato in espansione

Esiste un divario di valore significativo tra abitazioni nuove ed esistenti che continua ad ampliarsi. Le unità immobiliari nuove raggiungono 4.134 euro al metro quadro, mentre l'usato si ferma a 3.846 euro. Tra il 2021 e il 2026 la forbice è raddoppiata, passando da un differenziale del 4% a un 8%.

Advertisement

Questa dinamica conferma come il prodotto residenziale nuovo sia tragicamente carente nelle città italiane. La domanda abitativa si scarica quindi sull'usato, causando un rialzo anomalo dei prezzi. La scelta di vivere lontani dalla città metropolitana diventa quasi obbligatoria per mantenere l'accessibilità.

Posizioni di Aspesi e Immobiliare.it

Federico Filippo Oriana, presidente e Ceo di Aspesi Unione Immobiliare, sottolinea la necessità di intervenire urgentemente. Le politiche urbanistiche e fiscali attuali non riescono a compensare la scarsità di offerta residenziale. Il risultato è un impatto diretto sulla capacità di spesa delle famiglie.

Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it, conferma che i dati dell'ultimo trimestre mostrano un mercato romano che traina l'intera regione. I risultati superano la media nazionale, consolidando la posizione di Roma nel panorama immobiliare italiano. La situazione richiede un'attenzione costante da parte degli operatori del settore e dei decisori politici.