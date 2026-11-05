Immobilizzazione e rischio trombotico: scoperta proteina protettiva umana

Ricerca Science rivela che l'immobilità riduce HSP75, proteggendo da trombosi. Studio su orsi e uomini apre a nuove terapie antitrombotiche e biomarcatori diagnostici.

Un team di ricercatori affiliati a diverse istituzioni tedesche ha pubblicato uno studio su Science che identifica un meccanismo di protezione naturale contro il tromboembolismo venoso durante lunghi periodi di immobilità.

Il meccanismo protettivo nell'immobilità

Lo studio ha scoperto che questo meccanismo di difesa è presente anche nell'uomo e lo aiuta a proteggersi dal rischio di trombosi in caso di lunghi allettamenti.

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Il tromboembolismo venoso consiste nella formazione di coaguli di sangue all'interno delle vene, una condizione che può essere aumentata dalla mancanza di movimento prolungato.

Esempi comuni includono viaggi in aereo di lunga durata o la situazione post-traumatica che richiede riposo a letto forzato per recuperare da lesioni fisiche significative.

I ricercatori spiegano che, nonostante l'immobilizzazione a lungo termine, i pazienti cronicamente paralizzati con lesioni del midollo spinale presentano un rischio di tromboembolismo venoso simile a quello della popolazione generale.

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Confronto con animali in letargo

Questo fenomeno ricorda ciò che avviene negli orsi, quando vanno in letargo, poiché sebbene entrino in uno stato fisicamente immobile, non ci sono prove evidenti di tromboembolismo venoso.

Gli studiosi hanno analizzato campioni di sangue provenienti da diverse specie, inclusi orso, maiale, topo e uomo, per confrontare i dati fisiologici.

Hanno scoperto che le piastrine degli animali in letargo o degli uomini immobilizzati per lungo tempo presentano livelli ridotti di una proteina definita HSP75 (Heat shock protein 47).

Secondo i ricercatori, questa proteina è sensibile all'immobilizzazione prolungata e agisce come un interruttore che spegne i meccanismi che facilitano la formazione dei coaguli.

Valutazione clinica nei pazienti umani

In test condotti specificamente sull'uomo, è stato osservato che i livelli di HSP47 si riducono in modo misurabile dopo 27 giorni di immobilizzazione.

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Questa riduzione indica una risposta biologica specifica e adattativa del corpo umano di fronte a stati di stasi prolungata.

I ricercatori affermano che questa firma piastrinica conservata tra specie diverse può dare origine a terapie antitrombotiche innovative.

Inoltre, l'identificazione di questi biomarcatori offre prospettive promettenti per lo sviluppo di marcatori prognostici per il tromboembolismo venoso associato all'immobilità.

Implicazioni future per le cure

La comprensione di questo pathway molecolare apre la strada a nuovi approcci terapeutici per la prevenzione della trombosi venosa profonda.

I medici potrebbero in futuro monitorare i livelli di questa proteina per valutare il rischio individuale in pazienti ospedalizzati o in convalescenza.

Questa ricerca rappresenta un passo significativo verso la personalizzazione delle strategie di prevenzione trombotica in contesti clinici complessi.