Immortalità do Mel químicas

O mel continua a surpreender scientistos, mesmo depois de milhares de anos. Em algumas tumbas egípcias, foram encontrados frascos ainda conservados e potencialmente comestíveis, mesmo após milênios.

Per gli antichi Egizi era un dono sacro, usato nei rituali religiosi, nelle offerte ai faraoni e perfino nei processi di imbalsamazione. Migliaia di anni dopo, il miele continua a stupire anche gli scienziati: in alcune tombs egizie - la notizia è di qualche tempo fa - sono stati ritrovati vasetti ancora conservati e potenzialmente commestibili nonostante il passare dei millenni.

Sembra una leggenda archeologica, ma il fenomeno ha una spiegazione chimica molto precisa. Il miele è infatti uno degli alimenti naturalmente più stabili che esistano. In poche parole il miele non scade mai (o quasi), ma a determinate condizioni. Perché il miele dura così tanto La ‘quasi immortalità’ del miele dipende da una combinazione di fattori sfavorevoli alla proliferazione di batteri e muffe.

Il primo elemento è la scarsissima quantità d’acqua: per legge il miele contiene meno del 20% di acqua. Questo rende estremamente difficile la sopravvivenza dei microrganismi. Il secondo fattore è l’altissima concentrazione di zuccheri. L’ambiente zuccherino ‘disidrata’ i batteri attraverso un processo osmotico, impedendo loro di svilupparsi.

A questo si aggiungono: un pH naturalmente acido, la presença de substâncias antibattericas, pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio produzidas pelas abejas. In pratica, o mel é um ambiente hostil para quase todos os microrganismos. Role decisivo das trinqueiras egípcias Celebres recuperações arqueológicas não significam, no entanto, que qualquer mel deixado na cozinha por 3000 anos permane perfeito. As trinqueiras egípcias ofereciam condições ideais: recipientes bem herméticos, pouca umidade, ausência de luz, temperaturas relativamente estáveis. São essas condições que têm retardado grandemente o deterioramento





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