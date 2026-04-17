Imola apre le danze del WEC, il grande weekend dei motori su Sky: tra Hypercar, SBK e il talento di Kimi Antonelli

La 6 Ore di Imola inaugura la stagione del World Endurance Championship con Ferrari pronta a stupire nella categoria Hypercar. Parallelamente, si correrà il terzo round del WorldSBK ad Assen e la quinta tappa della IndyCar a Long Beach. Non mancherà il racconto del nuovo astro nascente della F1 con il documentario "Discover Kimi".

Il rombo dei motori riempie l'aria e il calendario degli appassionati di velocità si colora di eventi imperdibili. Sky Sport si prepara a offrire un weekend all'insegna dell'adrenalina e del talento, con una carrellata di competizioni di altissimo livello. Il sipario si alza sulla nuova stagione del World Endurance Championship ( WEC ) con la prestigiosa 6 Ore di Imola , un appuntamento che promette scintille fin dalla prima gara.

Sotto i riflettori, la casa di Maranello, la Ferrari, attesa protagonista assoluta nella categoria Hypercar. Dopo un 2025 da incorniciare, costellato da innumerevoli vittorie e coronato da due titoli iridati nella classe regina delle competizioni endurance, la Rossa si presenta con rinnovate ambizioni. La sfida nella classe regina sarà più accesa che mai, con la presenza consolidata di colossi come Toyota, BMW, Cadillac, Peugeot e Alpine, a cui si aggiunge una new entry di assoluto rilievo: Genesis. Il team americano debutta quest'anno nel mondiale, promettendo di portare una nuova dose di competitività e innovazione sul tracciato. Ma il WEC non è l'unica attrazione del fine settimana. Sulla pista di Imola, oltre alle velocissime Hypercar, scenderà in pista anche la categoria GT3, teatro di sfide avvincenti tra i migliori team e piloti del panorama GT internazionale. La competizione si preannuncia agguerrita, con strategie affinate e prestazioni al limite per conquistare i primi punti stagionali. L'entusiasmo per la 6 Ore di Imola è palpabile, con gli appassionati che non vedono l'ora di assistere alle prime evoluzioni delle hypercar più avanzate del mondo, testando i limiti della tecnologia e della resistenza umana su un circuito storico e impegnativo come quello imolese. La tradizione sportiva di questo tracciato, teatro di innumerevoli battaglie epiche, fa da cornice perfetta all'apertura di un campionato che promette spettacolo puro. Ma il weekend di motori non si ferma di certo qui. Le due ruote accendono i semafori con il terzo round del World Superbike (WorldSBK) che fa tappa sull'iconico circuito di Assen, soprannominato la cattedrale del motociclismo. I piloti delle derivate di serie sono pronti a darsi battaglia su uno dei tracciati più tecnici e amati della stagione, dove l'equilibrio tra coraggio e precisione è fondamentale. Le sfide in pista saranno intense, con i principali contendenti pronti a mettere in mostra il loro talento e la loro determinazione per scalare la classifica generale. Dalle curve veloci ai tornanti mozzafiato, Assen offrirà uno spettacolo garantito, con sorpassi al limite e gare che si decideranno all'ultima curva. Contemporaneamente, dall'altra parte dell'oceano, l'America è protagonista con la quinta tappa del campionato IndyCar a Long Beach. La suggestiva gara cittadina, una delle più classiche e spettacolari del calendario, vedrà i bolidi americani sfrecciare tra i vicoli di una delle città più iconiche della California. I piloti dovranno dimostrare grande abilità e coraggio per domare il circuito cittadino, caratterizzato da strette vie, chicane improvvise e frenate al limite. La competizione sarà serrata, con strategie di gara e pit-stop che giocheranno un ruolo cruciale nell'esito finale della corsa. La IndyCar a Long Beach è un appuntamento fisso per gli appassionati che amano le competizioni ad alto tasso di adrenalina e la spettacolarità delle corse urbane, dove ogni errore può costare caro e dove la bagarre è assicurata fin dal primo giro. La combinazione di velocità pura, agilità e audacia rende questa tappa un must per tutti gli amanti dei motori. Oltre all'emozione delle competizioni agonistiche, Sky Sport dedica spazio anche alle storie che plasmano il futuro del motorsport, con la presentazione del documentario originale "Discover Kimi". Questa produzione esclusiva, disponibile su Sky Sport 24 e on demand, getta uno sguardo approfondito sulla straordinaria ascesa di Andrea Kimi Antonelli, il giovane talento bolognese che sta incantando il mondo delle quattro ruote. Il documentario ripercorrerà le sue origini, dai primi passi mossi nel karting da vero bambino prodigio, fino all'incredibile traguardo del suo approdo in Formula 1, annunciato per la stagione 2025, dove prenderà il posto di un mostro sacro come Lewis Hamilton. "Discover Kimi" offrirà ai telespettatori un ritratto intimo e completo di questo giovane prodigio, esplorando i sacrifici, la dedizione e il talento puro che lo hanno portato a raggiungere un obiettivo così ambizioso in così giovane età. Sarà un viaggio emozionante nelle retrovie di un sogno che si trasforma in realtà, raccontato attraverso interviste esclusive, filmati inediti e il punto di vista di chi lo ha accompagnato in questo percorso. Il documentario, visibile anche su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, si prospetta come un appuntamento imperdibile per comprendere appieno la genesi di un potenziale campione del mondo, una figura che incarna le speranze di una nuova generazione di appassionati e che promette di riscrivere la storia della Formula 1. Il racconto della sua crescita non sarà solo una cronaca sportiva, ma anche uno spaccato sulla determinazione, sulla passione e sul lavoro di squadra che rendono possibili imprese straordinarie nel mondo dei motori. Insomma, un weekend da non perdere per tutti i fan, con la certezza di vivere emozioni forti, dall'asfalto dei circuiti più prestigiosi alla narrazione avvincente di un futuro campione





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