Impasse Milano: Barone Lavarini minaccia centrodestra sulla candidatura Burgio

La crisi sui candidati sindaco di Milano: Roberto Jonghi Lavarini di Futuro Nazionale offre appoggio a Matteo Perego, minacciando di rompere l'alleanza con il governo Meloni se Ignazio La Russa e Matteo Salvini non cedono.

L'attuale situazione politica a Milano è caratterizzata da una profonda stasi riguardo alla selezione del candidato sindaco per le prossime consultazioni elettorali. La famiglia politica Futuro Nazionale, guidata dal generale Carmelo Burgio, si trova in una posizione di difficoltà nel convincere i partiti del centrodestra governativo ad accettare questa figura come leader della coalizione. Questa incertezza sta spingendo il movimento verso una possibile riavvicinamento al centrodestra di governo, ma con condizioni precise e una strategia aggressiva.

La mediazione di Roberto Jonghi Lavarini

Il ruolo di mediatore per conto di Burgio è assunto da Roberto Jonghi Lavarini, noto anche come "Barone", che rappresenta il braccio operativo del generale Vannacci nella città meneghina. Lavarini dichiara di avere rapporti diretti con tutte le vertici milanesi e cita amicizie storiche, come la sua connessione con i figli di Ignazio La Russa, come strumenti utili per facilitare il dialogo. Tuttavia, il Barone sottolinea che la candidatura di Burgio, pur avendo idee chiare sul degrado urbano e su aree come Rogoredo, fatica a decollare a causa della sua origine siciliana e di una comunicazione definita "old style". Lavarini avverte esplicitamente che con Burgio si rischierebbe di ottenere solo il quattro percento dei voti, spingendo per una strategia diversa.

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Le tre correnti candidate nel centrodestra

Nel centrodestra milanese, la discordia tra i principali partiti rende impossibile un accordo immediato. Ignazio La Russa, dominus della politica milanese e presidente del Senato, appoggia Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, sperando di insediarlo a Palazzo Marino. Dall'altra parte, Matteo Salvini, nativo di Milano, sostiene la sua candidata, Silvia Sardone, che Lavarini definisce con toni critici. Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, difende a tutti i costi la candidatura di Matteo Perego, imprenditore e proveniente da una famiglia aristocratica di Cremnago, considerato il candidato migliore e più accogliente nei confronti di Futuro Nazionale. I tre leader non arretrano di un millimetro, creando un impasse totale.

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La minaccia di Futuro Nazionale

Davanti a questa paralisi, Roberto Jonghi Lavarini lancia una seria minaccia ai vertici politici del centrodestra. Pur definendo fisiologico il calo di consensi del proprio partito, paragonandolo alla crescita di un bambino, Lavarini avverte che la tolleranza è finita. Promette che se il centrodestra milanese e lombardo continuerà a ignorare Futuro Nazionale, il movimento smetterà di essere "buono" e inizierà attacchi diretti alle vite private e politiche dei quattro principali esponenti politici locali. La condizione per evitare questa escalation è un patto chiaro: Futuro Nazionale offre il suo appoggio solo se il candidato del centrodestra accoglie la loro disponibilità, preferendo chiaramente Matteo Perego agli altri nomi in gara.

Prospettive elettorali e alleanze future

La tensione attuale a Milano non è isolata, ma rappresenta il primo scoglio di un piano più ampio per il 2027. Lavarini auspica tavoli programmatici in tutte le città in cui il movimento parteciperà al voto l'anno prossimo, cercando un'alleanza tecnico-elettorale in chiave anti-sinistra su scala nazionale. Tuttavia, il governo guidato da Giorgia Meloni mantiene le distanze da Vannacci e dal suo movimento. Di fronte al rifiuto di un'ingresso naturale, il Barone nero ha avviato la sua "marcia" per forzare la mano, trasformando la selezione del candidato sindaco di Milano in un test cruciale per la stabilità dell'alleanza di destra nel capoluogo lombardo e nelle regioni limitrofe.