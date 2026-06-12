Impasse tecnica per il volo papale a Tenerife: il Papa scende dall'aereo per un problema al motore

Un inconveniente tecnico, probabilmente legato alle condizioni meteorologiche, ha costretto a un rinvio il decollo dell'aereo del Papa a Tenerife. Il Pontefice, accompagnato dal suo staff e con la presenza del Re di Spagna, ha dovuto attendere a terra prima di ripartire.

Il 26 maggio 2025, un incidente tecnico ha colpito l'aereo che trasportava Papa Leone XIV e la sua delegazione all'aeroporto di Tenerife . Il volo, in partenza per una visita pastorale nelle Canarie, è stato interrotto da un problema a uno dei sistemi dell'aeromobile, probabilmente causato dal forte vento che interessava la zona.

Il comandante ha annunciato ai passeggeri la necessità di rinviare il decollo per consentire ai tecnici di intervenire. Tra i presenti c'era anche Re Felipe VI di Spagna, che si era appena congedato dal Pontefice. Il Re è prontamente salito a bordo del velivolo per invitare il Papa e il suo seguito a scendere e a raggiungere la sala VIP della base aerea, al fine di attendere in sicurezza la risoluzione del guasto.

Il comandante ha comunicato che l'equipaggio di manutenzione stava valutando l'ipotesi di trainare l'aereo, ruotarlo per fronteggiare il vento e tentare di riavviare il motore, poiché il problema sembrava riconducibile a un Wind Shear o a un'alterazione del flusso d'aria dovuta al vento in coda. Il Pontefice, visibilmente sereno, ha accettato la situazione con spirito di pazienza, apprezzando l'efficienza dell'equipaggio e la cortesia del Re.

La delegazione vaticana ha trascorso alcune ore nella sala di attesa, ricevendo anche la visita delle autorità locali. L'incidente, non grave dal punto di vista della sicurezza, ha comunque provocato un ritardo significativo nel programma del viaggio. Nel pomeriggio, dopo le dovute verifiche tecniche, il volo è stato autorizzato al decollo.

Questo episodio ha evidenziato nuovamente la priorità assoluta data alla sicurezza anche nei viaggi apostolici e l'importanza della collaborazione tra i protocolli del Vaticano e le autorità dei paesi ospitanti, in questo caso la Spagna, nella persona del suo Sovrano





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