Impeachment di Pete Hegseth: Massie presenta otto capi d'accusa alla Camera

Il deputato Thomas Massie ha depositato otto capi d'accusa contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, e la Camera potrebbe votare l'impeachment questa settimana.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth potrebbe essere sottoposto a impeachment dalla Camera dei Rappresentanti già questa settimana, con l'accusa di abuso di potere. Tra i motivi citati figura la decisione di dichiarare guerra all' Iran senza una minaccia imminente e senza l'approvazione del Congresso.

La mossa è partita dal deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie, che lunedì 9 novembre 2026 ha presentato otto capi d'accusa contro Hegseth. La notizia, diffusa da Reuters da Washington il 10 novembre 2026, descrive un passaggio che potrebbe portare al voto nell'aula della Camera.

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Come funziona la procedura di impeachment alla Camera

L'impeachment alla Camera non rimuove Pete Hegseth dall'incarico. Equivale piuttosto a una formale incriminazione, simile all'atto d'accusa in un processo penale, con cui la Camera avvia il procedimento.

La Costituzione degli Stati Uniti prevede come reati passibili di impeachment il tradimento, la corruzione e altri crimini gravi. La formula 'high crimes and misdemeanors' non è definita esplicitamente nel testo costituzionale, ma storicamente comprende abusi di potere e violazioni della fiducia pubblica.

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I leader repubblicani della Camera dovrebbero provare per primi a bloccare il voto con strumenti procedurali. Una via è rinviare la questione a una commissione per ulteriori indagini, mentre l'altra consentirebbe di chiuderla senza dibattito. Entrambe richiedono una semplice maggioranza, e i repubblicani controllano la Camera con 218 seggi contro 214.

Le posizioni dei democratici e dei repubblicani

Il sostegno democratico unanime potrebbe far approvare la risoluzione di Thomas Massie. Se i tentativi dei leader repubblicani di fermarla dovessero fallire, il voto sull'impeachment potrebbe svolgersi regolarmente in aula.

Il percorso al Senato è considerato molto più difficile. Il Senato è controllato dai repubblicani con 53 seggi contro 47, e per la condanna serve il voto dei due terzi dei senatori presenti. Per questo la condanna è giudicata improbabile.

Nel processo al Senato i deputati della Camera agirebbero da pubblici ministeri, mentre i senatori farebbero da giuria e ascolterebbero le testimonianze. Il Senato potrebbe anche decidere di archiviare le accuse senza processo.

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Conseguenze politiche e prossime scadenze

Il calendario è decisivo per la sorte della risoluzione. I repubblicani controlleranno entrambe le camere del Congresso fino a mezzogiorno ET, corrispondente alle 1700 GMT, del 3 gennaio 2027, quando i democratici assumeranno il controllo di Camera e Senato.

La risoluzione di Massie scadrà il 3 gennaio 2027 se non riceverà un voto sul merito entro quella data. Massie ha perso le primarie e non tornerà al Congresso il prossimo anno, quindi un altro deputato dovrebbe ripresentare i capi d'accusa.

Se la Camera votasse l'impeachment durante l'attuale legislatura, la risoluzione non scadrebbe il 3 gennaio. In questo caso il Senato potrebbe celebrare il processo l'anno successivo, quando i democratici controlleranno entrambe le camere.

Hegseth sarebbe il terzo segretario al Gabinetto nella storia degli Stati Uniti a essere messo sotto impeachment. Il precedente più recente risale al 2024, quando la Camera mise sotto accusa il segretario alla Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas per la gestione del confine tra Stati Uniti e Messico; il Senato votò poi per archiviare le accuse, evitando il processo.