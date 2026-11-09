Impeachment Duterte: Difesa presenta testimoni a Manila

La difesa della vicepresidente filippina Sara Duterte inizia il controinterrogatorio nell'impeachment per arricchimento ilspiegato. Analisi dell'impatto politico.

La Difesa della Vicepresidente filippina Sara Duterte ha avviato formalmente le proprie argomentazioni legali nel processo di impeachment, introducendo i primi testimoni per confutare le accuse di arricchimento illecito. Questo sviluppo cruciale è emerso il nove novembre, segnando una transizione significativa dalla fase probatoria della accusa alla presentazione delle prove da parte della difesa. Il verdetto finale potrebbe determinare l'esito delle elezioni presidenziali del 2028, dato che la Vicepresidente Duterte è considerata la favorita per succedere al Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Dettagli del Processo e Cambiamenti Normativi

Le accuse iniziali prevedevano quattro capi d'imputazione, tra cui l'uso improprio di fondi pubblici, la corruzione e le minacce alla vita del Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tuttavia, la procura ha ritirato tre delle quattro accuse per concentrarsi esclusivamente sulla gestione del patrimonio e sulle dichiarazioni degli asset. Questa strategia mira a velocizzare il procedimento, riducendo i tempi tecnici e aumentando la possibilità di un verdetto entro la fine dell'anno corrente.

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Un elemento determinante del processo è la modifica alla soglia di maggioranza richiesta per la condanna in Senato. Originariamente prevista al due terzi, pari a sedici senatori su ventiquattro, la soglia è stata abbassata a quattordici voti. Questa decisione segue l'esclusione di quattro senatori-giudici, coinvolti in scandali legati a programmi di opere pubbliche e nelle indagini della Corte Penale Internazionale relative alla guerra alla droga. L'abbassamento della soglia rappresenta un vantaggio strategico per la procura, sebbene la fluidità delle alleanze politiche filippine mantenga alta l'incertezza sul risultato finale.

Posizioni delle Parti e Contesto Politico

La Vicepresidente Duterte ha categoricamente respinto tutte le accuse, definendo il procedimento un atto di molestia politica volto a danneggiare la sua carriera. I suoi avvocati hanno contestato le conclusioni degli analisti finanziari della procura, che stimavano un patrimonio inspiegabile superiore agli ottocento milioni di pesos, equivalenti a circa dodici milioni di dollari statunitensi. Durante l'istruttoria, la procura ha presentato quasi quattro mesi di testimonianze di funzionari fiscali e antifiscale, sostenendo che gli asset familiari non fossero coerenti con la dichiarazione dei redditi ufficiale.

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Il contesto politico è segnato da una profonda frattura tra la famiglia Duterte e il Presidente Ferdinand Marcos Jr., ex alleati che hanno unito le forze per vincere le elezioni del 2022. La caduta di questa alleanza ha creato un ambiente altamente polarizzato, dove le lealtà nel Senato sono difficili da prevedere. Molti senatori, alcuni dei quali hanno proprie ambizioni politiche, dovranno bilanciare la pressione istituzionale con le considerazioni strategiche per il futuro immediato del Paese.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Se Sara Duterte dovesse essere rimossa dall'incarico, il Presidente Ferdinand Marcos Jr. nominerebbe un nuovo vicepresidente tra i membri del Senato e della Camera dei Rappresentanti, soggetto all'approvazione di entrambe le camere. Una condanna comporterebbe anche la squalifica temporanea dall'ufficio pubblico, eliminando di fatto la principale sfidante per le elezioni presidenziali del 2028. Questo scenario darebbe al processo un peso decisivo per la direzione politica delle Filippine nei prossimi anni.

Parallelamente all'impeachment, la Vicepresidente Duterte affronta un procedimento penale separato per presunte minacce verso il Presidente e i membri della sua famiglia. Dopo l'ordine di arresto emesso dal tribunale, Duterte è stata rilasciata contro cauzione a settembre. Se assolta dall'impeachment, potrebbe continuare a ricoprire la carica di vicepresidente e perseguire la candidatura presidenziale, sebbene resti esposta a ulteriori azioni legali criminali. Il processo continuerà con l'introduzione dei ventiquattro testimoni previsti dalla difesa nei prossimi mesi, mantenendo alta l'attenzione mediatica su Quezon City.