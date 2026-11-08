Impeachment e Arresto di Santiago Peña: Il Crollo di Ueno Sconvolge il Paraguay

L'arresto dell'ex presidente paraguaiano Santiago Peña e il collasso della banca digitale Ueno hanno scatenato una crisi politica e finanziaria senza precedenti nel paese.

Il Paraguay è entrato in una profonda fase di instabilità istituzionale e finanziaria dopo l'impeachment e l'arresto dell'ex presidente Santiago Peña. I fatti si sono svolti ad Asunción il 7 novembre 2026, quando l'ex capo dello stato si è presentato presso la Procura Generale per rispondere alle accuse formulate dai pubblici ministeri. Questa转折点 segna la crisi politica più grave del paese in oltre un decennio, innescata direttamente dal precipitoso fallimento della sua banca digitale, Ueno.

Collasso di Ueno e Impatto Sociale

Per anni, Ueno è stata considerata un successo interno che ha attratto circa la metà della popolazione paraguaiana, offrendo a molti la possibilità di accedere per la prima volta a un conto bancario. Tuttavia, nell'arco di soli cinque giorni di questa settimana, la banca ha subito un collasso totale, congelando i risparmi di quasi 3 milioni di clienti. In un paese con una popolazione totale di 6,5 milioni di abitanti, questa冻结 ha avuto un impatto immediato e devastante sulla vita quotidiana dei cittadini e sull'economia domestica.

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Accuse all'Ex Presidente e al Vice

Il presidente Santiago Peña è stato rimosso dall'incarico dopo aver tentato le dimissioni, mentre il suo vicepresidente Pedro Alliana è stato giurato come suo successore. Le autorità hanno arrestato rapidamente Peña, un economista e stretto alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusandolo di violazione della fiducia e amministrazione per guadagno personale. Un giudice ha ordinato il suo mantenimento in custodia cautelare presso una struttura militare. L'avvocato di Peña, Ricardo Preda, ha dichiarato che il suo cliente si dichiara non colpevole di tutte le accuse.

Reazioni dell'Opposizione e Esperti

Il senatore dell'opposizione Rafael Filizzola ha definito l'accaduto come il più grande scandalo di corruzione nella storia democratica del paese, indicando l'impeachment come il primo passo verso la giustizia. Anche Manuel Ferreira, economista e ex ministro delle Finanze, ha espresso la rabbia pubblica, affermando che i responsabili hanno rubato non con pistole ma con un'applicazione. Ha identificato il presidente della repubblica come il capo di questa moderna banda criminale che ha sfruttato la posizione di potere.

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Legami e Responsabilità Istituzionali

Fino al marzo 2025, Peña era stato socio d'affari del gruppo che possiede Ueno. Dopo la sua elezione nel 2023, aveva nominato l'ex presidente di Ueno, Carlos Carvallo, a guidare la banca centrale. Carvallo ha rassegnato le dimissioni mercoledì scorso ed è stato anch'egli accusato di violazione della fiducia, produzione di documenti pubblici falsi e amministrazione per guadagno personale. Un giudice ha approvato la sua detenzione preventiva, sebbene non sia ancora chiaro se abbia presentato una dichiarazione di colpevolezza o meno.

Misure di Stabilizzazione e Conseguenze

La banca centrale ha inserito Ueno in risoluzione martedì scorso, dopo aver determinato che la banca aveva violato i requisiti minimi di solvibilità. Nonostante le promesse di rimborso, l'equivalente di 160 milioni di dollari è stato distribuito a circa 1,2 milioni di depositanti attraverso il fondo statale di garanzia dei depositi. Gli analisti avvertono che il danno alla reputazione del Paraguay come destinazione stabile per gli investimenti in Sud America potrebbe persistere ben oltre la risoluzione della banca stessa, mettendo alla prova la fiducia nelle istituzioni nazionali.