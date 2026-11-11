Impeachment Gibran Rakabuming Raka: oltre 100 parlamentari firmano la petizione

La petizione contro il vicepresidente indonesiano Gibran si muove verso l'impeachment dopo le sentenze della Corte Suprema e Costituzionale sui suoi titoli di studio.

Oltre cento legislatori indonesiani hanno sottoscritto mercoledì una formale petizione che avvia ufficialmente il processo di impeachment nei confronti del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. Questa mossa politica significativa rischia di intensificare ulteriormente le tensioni nella più grande economia del Sud-Est asiatico, creando un clima di incertezza istituzionale a Giacarta.

Le sentenze delle corti annullano i titoli di studio

Gibran Rakabuming Raka è al centro di un intenso scrutinio pubblico e legale following due recenti decisioni giudiziarie emesse lo scorso mese dalla Corte costituzionale e dalla Corte suprema. Queste corti hanno stabilito definitivamente che i documenti educativi presentati dal vicepresidente non soddisfano i requisiti legali necessari per la candidatura elettorale. La controversia ha avuto origine dalle prove secondo cui Gibran non possedeva un diploma straniero valido o certificazioni che potessero essere equiparate a un titolo di scuola superiore, come richiesto dalla legge elettorale indonesiana.

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La posizione dei parlamentari e la procedura legale

Il leader del gruppo di legislatori firmatari, Muhammad Kholid, ha dichiarato a Reuters che la petizione afferma chiaramente come Gibran non sia più eleggibile alla carica. Le sentenze dei tribunali implicano infatti che egli "non soddisfi più i requisiti come candidato alla vicepresidenza". Kholid ha specificato che il documento sarà consegnato immediatamente al presidente della Camera dei rappresentanti, segnando il passaggio formale dall'iniziativa politica all'avvio della procedura costituzionale di impeachment.

Il ruolo della Corte Suprema e il certificato educativo

La Corte suprema, pubblicando la sua decisione sul suo sito web martedì sera, ha ordinato esplicitamente al ministero dell'istruzione di ritirare il certificato di equivalenza educativa di Gibran. Questo certificato era stato utilizzato da Gibran, che ha studiato all'estero, per conformarsi ai requisiti educazionali e vincere le elezioni del 2024 insieme al presidente Prabowo Subianto. La corte ha evidenziato che non sono state trovate prove che dimostrino che Gibran avesse un diploma estero o una certificazione che potessero servire come base per l'equiparazione con una qualifica di scuola superiore o equivalente.

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Tensioni tra Jokowi e Prabowo nel panorama politico

Questa crisi istituzionale si inserisce in un contesto di crescente frattura politica tra Joko Widodo, noto anche come Jokowi, padre di Gibran, e l'attuale presidente Prabowo Subianto. La dinamica alimenta forti speculazioni sul futuro politico di Gibran e sulla stabilità del governo. Sana Jaffrey, ricercatrice presso l'Università Nazionale Australiana, osserva che sarebbe difficile immaginare che i legislatori agiscano contro Gibran senza la consapevolezza o l'approvazione di Prabowo. Il silenzio del presidente suggerisce un desiderio di rimuovere Gibran evitando il costo politico di farlo apertamente.

Impatto sull'economia e prospettive future

L'instabilità ai vertici del potere potrebbe approfondire le ansie sia a livello nazionale che internazionale riguardo alla direzione del paese. La crisi evidenzia come le fortune politiche di una piccola élite prevalgano spesso sulle necessità del paese per un governo efficace e stabile. I prossimi passi includeranno l'esame formale della petizione da parte degli organi competenti, con possibili ripercussioni significative sull'equilibrio di potere nell'arco governativo indonesiano.