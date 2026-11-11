Impeachment Hegseth bloccato: vittoria Trump e reazione AOC

La Camera USA respinge l'impeachment di Pete Hegseth. Trump celebra, i democratici annunciano nuova mozione per gennaio con maggioranza solida.

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha respinto con una stretta maggioranza la mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Il voto si è chiuso con 211 sì contro 204 no, garantendo una vittoria immediata all'amministrazione del presidente Donald Trump.

Voto in Camera blocca procedura

Il tentativo di destituire il capo del Pentagono, promosso dal deputato repubblicano Thomas Massie, è naufragato grazie al sostegno compatto della propria fazione. Solo Massie ha votato contro il suo stesso partito, risultando isolato nella decisione. La bocciatura impedisce che la questione venga trasferita al Senato, dove sarebbe necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi per una condanna.

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Risposta politica e posizioni contrastanti

Il presidente Donald Trump ha celebrato il risultato sui social media Truth Social, definendo miseramente fallito il tentativo dei democratici. Ha elogiato ogni repubblicano tranne Massie, accusandolo di essere un perdente, mentre lodava Hegseth come grande patriota americano. Il leader ha citato successi in Venezuela e Iran insieme ai record di reclutamento militare come prove della validità dell'agenda attuale.

Pete Hegseth ha condiviso il post presidenziale, rafforzando la posizione ufficiale dell'esecutivo. La deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha invece annunciato che la mozione sarà ripresentata nel nuovo Congresso insediato a gennaio. La senatrice della sinistra democratica ha dichiarato che ci sono numerosi criminali nell'amministrazione da processare, rendendo difficile stabilire priorità assolute.

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Impatto strategico e prossimi passi

Questa sconfitta parlamentare rappresenta una boccata d'ossigeno cruciale per gli obiettivi legislativi di Trump. Un eventuale processo avrebbe paralizzato l'intera agenda governativa, distogliendo risorse e attenzione politica dalle iniziative in corso. I repubblicani hanno dimostrato capacità di coesione interna nonostante le divisioni minori su singoli casi specifici.

I democratici preparano ora il terreno per la prossima sessione legislativa. Con una solida maggioranza assicurata a gennaio, intendono rilanciare le accuse con maggiore pressione pubblica. La battaglia politica continua, spostandosi verso il prossimo ciclo istituzionale con nuove strategie operative definite dai leader di entrambe le parti.