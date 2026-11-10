Impeachment Hegseth: il capo del Pentagono respinge la risoluzione di Massie

Pete Hegseth definisce 'una farsa' l'impeachment proposto dal deputato Thomas Massie e rivendica le operazioni militari. Alla Camera il voto è previsto entro mercoledì.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth respinge come 'una farsa, una trovata politica' la risoluzione di impeachment presentata dal deputato repubblicano Thomas Massie. Secondo Hegseth, il provvedimento è uno show dettato dall'ego e dal risentimento per un disaccordo politico, e il capo del Pentagono sostiene che tutti sappiano come stanno davvero le cose.

La Camera dei rappresentanti ha tempo fino a mercoledì per votare la misura. Nel tardo pomeriggio di Washington è attesa una mozione procedurale, con cui i repubblicani potrebbero tentare di affossare la risoluzione. Il confronto arriva in un momento difficile per Hegseth, indicato come capro espiatorio della sconfitta alle elezioni di metà mandato.

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Le accuse contenute nella risoluzione di Thomas Massie

La risoluzione presentata da Thomas Massie contesta a Pete Hegseth l'avvio della guerra in Iran senza l'autorizzazione del Congresso. Il documento accusa inoltre il segretario di non aver adottato misure a protezione dei civili.

Le altre contestazioni riguardano le operazioni contro le imbarcazioni dei presunti narcotrafficanti nei Caraibi, la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro e le ritorsioni contro il senatore Mark Kelly. Kelly aveva suggerito ai militari di non rispondere agli ordini illegali.

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La mossa è giudicata quasi esclusivamente politica e mira a mettere pressione sull'amministrazione Trump. I democratici sanno di non avere i numeri necessari per l'approvazione, ma incardinarla adesso permette di riprovarci l'anno prossimo, quando saranno maggioranza in entrambe le aule del Congresso.

Hegseth difende le operazioni e attacca i promotori

Pete Hegseth si dice orgoglioso di ogni azione condotta, dal Venezuela all'Iran, e afferma che le rifarebbe tutte domani stesso. Il capo del Pentagono sostiene che la sua difesa si basa su divergenze politiche e non su gravi reati.

Secondo Hegseth, la contestazione non riguarda infrazioni minori, tradimento o corruzione, cioè il tipo di reati che i padri fondatori avevano in mente per la clausola sull'impeachment. Ricorda inoltre che in 250 anni nessun segretario della Difesa è stato messo sotto accusa per operazioni legali.

Hegseth sostiene che la risoluzione mostri ai nemici degli Stati Uniti che Washington punirà i propri soldati e la propria leadership. Secondo lui non si tratta di patriottismo, ma di sabotaggio contro la sicurezza statunitense. Richiama anche i due impeachment contro Donald Trump, nel 2019 e nel 2021, finiti senza successo, e prevede che anche questo fallirà.

Sulla guerra in Iran, Hegseth ammette che il conflitto non è stato popolare, ma ribadisce che è stato necessario. Il vicepresidente JD Vance ritiene che la guerra abbia contribuito alla sconfitta elettorale. Hegseth dice di rispettarlo molto e di non voler scaricare colpe su nessuno.

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Scenario al Senato e prossime tappe dell'impeachment

Se la Camera approvasse la risoluzione, la palla passerebbe al Senato, ma il processo non è automatico. Lo speaker repubblicano Mike Johnson potrebbe non trasmettere gli atti prima della conclusione della legislatura, rinviando la questione all'anno successivo.

Il precedente sarebbe notevole, perché mai nella storia statunitense un funzionario del governo è stato messo in stato di accusa da una risoluzione presentata dalla minoranza della Camera. Nel 2019 Nancy Pelosi aveva atteso un mese prima di trasmettere al Senato il primo impeachment contro Trump.

Per portare il caso a processo, il Senato dovrebbe approvare la risoluzione con una maggioranza dei due terzi, cioè 67 voti. Anche ipotizzando che tutti i democratici la sostengano, servirebbero tra i 13 e gli 11 repubblicani, numero che dipende dai risultati del midterm in Alaska e Mississippi, ancora in corso di scrutinio.

Per ora Trump sostiene Hegseth con un appoggio totale. Appena terminata la conferenza stampa, il presidente lo ha lodato, assegnandogli una A+++ per come si è difeso dall'attacco di Thomas Massie, che ha definito un vero perdente.