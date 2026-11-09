Impeachment Hegseth: Le accuse del Pentagono e la crisi politica americana

Analisi delle accuse di violazione della War Powers Resolution contro il segretario al Pentagono e le dinamiche dell'impeachment nel Congresso statunitense.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth si trova al centro di un forte scontro politico negli Stati Uniti, con le accuse che lo vedono protagonista principale di una crisi istituzionale. L'onorevole Massie ha ufficialmente rimproverato al capo del Pentagono di aver avviato la guerra in Iran in violazione della War Powers Resolution sui poteri bellici. Questa violazione è dovuta alla mancata richiesta di approvazione del Congresso, un passo fondamentale previsto dalla legge per l'uso della forza militare all'estero.

Le accuse di Massie e la violazione della legge

Oltre alla questione dell'approvazione congressuale, le critiche di Massie si concentrano su altri due gravi aspetti del comportamento del Pentagono. In primo luogo, Hegseth avrebbe ignorato le leggi federali che obbligano a limitare il più possibile le vittime civili durante i conflitti armati. In secondo luogo, il segretario sarebbe responsabile di aver ordinato uccisioni extragiudiziali, tra cui gli attacchi contro i narcos nei Caraibi, azioni che hanno sollevato gravi dubbi sulla legalità delle operazioni militari attualmente in corso.

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La reazione di Hegseth e il sostegno di Trump

Il segretario alla Difesa ha reagito con forte orgoglio alle accuse, difendendo le decisioni prese dal presidente. Hegseth ha dichiarato: Non potrei essere più orgoglioso di ciò che ha fatto il nostro presidente, delle decisioni che ha preso, delle sue scelte coraggiose, dell'audacia della nostra leadership militare, dell'abilità e del coraggio delle truppe sul campo. Se volete criticare ciò che abbiamo fatto in Epic Fury (la guerra all'Iran), state criticando le truppe e ciò che hanno realizzato .

Nonostante la gravità delle accuse, Pete Hegseth afferma di non temere l'impeachment, definendo le divergenze politiche semplicemente come disaccordi sul successo . Finora, il presidente Donald Trump ha difeso pubblicamente il suo segretario, ma rimane incerta la sua posizione se la prospettiva di un processo al Congresso lo imbarazzasse. In tal caso, non è escluso che Trump decida di sacrificare Hegseth per preservare la propria posizione politica.

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Dinamiche parlamentari e il voto dei repubblicani

La posta in gioco per la messa in stato d'accusa è estremamente alta e si gioca interamente sulla coalizione repubblicana. Il capo del Pentagono ha già pronunciato il suo sì convinto all'incriminazione, ma la partita si gioca ora sulle 4 o 5 defezioni repubblicane necessarie per l'approvazione della messa in stato d'accusa. Questo scenario è complicato dal fatto che per due mesi ancora il Gop avrà la maggioranza, poiché il nuovo parlamento si insedierà solo il 3 gennaio.

La politica americana riparte subito da questo scontro interno, che coinvolge prima ancora il Partito del presidente che l'opposizione democratica. Il contesto è ulteriormente teso dopo il terremoto delle midterm, che ha ridisegnato gli equilibri di potere e aumentato la pressione sui membri del Congresso.

La politica di Miller e le deportazioni

Nello stesso quadro politico, la promozione di Miller rappresenta un affronto per i Democratici, che non vogliono collaborare con un pericoloso xenofobo ed estremista sconsiderato, che ha sangue americano nelle mani . Miller spinge per la fine della guerra in Iran, poiché vuole concentrare l'attenzione di Trump sui temi interni come l'immigrazione e l'economia.

Il presidente, tuttavia, ha difeso l'intervento contro Teheran in un'intervista a 60 Minutes della domenica sera, aprendo invece a un accordo con i democratici proprio sulle deportazioni degli immigrati. Il capo della Casa Bianca ha dunque scelto un falco per guidare il suo ufficio, ma non sembra pienamente convinto della linea promossa dal suo nuovo braccio destro, almeno per ora.